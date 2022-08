Les criptomonedes estan baixant el seu valor a passos de gegant/ @EP

El 2021 Món Crypto va celebrar el seu primer esdeveniment "La Gran Inversió" presentat per l'actor Santi Millán ia ell van assistir milers de persones presencialment i "on line" al major esdeveniment de criptomonedes realitzat al nostre país. El líder de tot allò és Mani Thawani, un jove canari d'ascendència índia que després d'hores d'entrevistes, influencers, cachimbes, sínies, cotxes d'alta gamma i hostesses, deixa anar el que tothom esperava: el nom de l'empresa que ell creu que triomfarà en els propers temps al món de les criptomonedes.

La festa acaba en polèmica però ara Mundo Crypto torna a Madrid per fer una altra fira; el 'Món Crypto Metaverse Day' assegurant -se l'assistència de més de 7.000 persones al WiZink Center de Madrid per viure una cosa revolucionària relacionada amb el metavers i les criptomonedes.

El major esdeveniment cripte realitzat al món fins ara, que comptaria amb col·laboradors com Coca-Cola, PlayStation, Huobi, FTX, participants com Juan Ramón Rallo o Daniel Lacalle, i dos presentadors de luxe: Cristina Pedroche i Jorge Fernández. La història va trigar poc a explotar i ho va fer amb un avís de la Comissió del Mercat de Valors que va provocar que molts dels noms caiguessin de l'esdeveniment. Però hi ha res realment revolucionari, trencador o provocador en tot això? Simplement, ponències d'economistes i diverses empreses intentant donar imatge i vendre els seus productes, entre ells, Món Crypto.



El més important que mostraran? Una plataforma estil Udemy o Domestika, en què, usant el metavers, vendrà cursos. "Ensenyaments de tota mena, que aniran des de 50 euros fins a 5.000, la idea és ser una plataforma que connecti instructors amb persones que busquin aquesta formació", comentava l'empresari. "Si algú pensa que anant dissabte aprendrà de criptomonedes o rebrà consells d'inversió, està molt equivocat" , afegia.

Mundo Crypto va néixer ja com a acadèmia el 2019, moment en què les criptomonedes es comencen a recuperar després de la gran caiguda del 2017, va créixer durant el 'boom' del 2020 i va triomfar aquell estiu del 2021. En aquell instant, el seu futur assenyalava a la inversió i fins i tot va convocar un munt de joves per contractar-los com a 'traders' i brokers, però a finals de l'any passat tot el mercat va caure, i es va haver de reinventar. L'empresa d'origen canari va anunciar el canvi el juliol del 2022, i des d'aleshores ha substituït les línies del 'trading', les monedes o els termes econòmics per un sol punt: el metavers. Ara, amb el mercat de les criptomonedes aturat, amb aquest sistema financer alternatiu cada vegada més ofegat pels reguladors i ple de polèmiques per estafes o corralitos, són molts els que han trobat en aquest terme un nou concepte on refugiar-se.

AIXÍ ÉS EL FUNDADOR DEL FESTIVAL ASSENYALAT PER LA CNMV

Mani Thawani és un criptoemprenedor espanyol d'ascendència índia que ha muntat un macro festival al Wizink Center que pretén acollir 7.000 persones. Va néixer a Sant Bartomeu de Tirajana (Las Palmas de Gran Canària) el 1992 però molt aviat la seva família es va mudar a Tenerife.

La seva empresa es diu Mundo Crypto i la seva activitat, sempre segons la companyia, és formar les persones en monedes virtuals i blockchain. No obstant això, la CNMV sospita que s'oferiran serveis d'inversió per als quals l'organització no té llicència ( compra de criptoactius).

Com tants, no va néixer ric, encara que per la seva edat pot asseverar-se que s'ha fet milionari en temps record si es compara amb altres empresaris d'èxit. Va començar com a cambrer servint entrepans a la cadena de menjar ràpid Subway, tal com reconeix en una entrevista a Youtube.

La mort del seu pare va ser el que el va empènyer a buscar feina amb 16 anys i iniciar la seva formació en multitud de disciplines a través d'Internet i va ser llavors quan es va adonar que hi havia una oportunitat educativa a l'àmbit de les criptomonedes, i va posar en marxa Món Crypto. Ell explica que les seves inversions en moneda virtual pugen a deu milions d?euros.

Thawani defensa la seva manca de títols com un avantatge competitiu. Assegura que el fet de formar-se en múltiples matèries a una edat tan primerenca, més enllà dels títols universitaris, li va donar un avantatge respecte als nois de la seva edat. Sobretot al camp de les criptomonedes. En aquella època va començar a invertir i, segons ell, vivia amb uns “5.000 euros mensuals”. Uns diners dels quals no n'expliquen la procedència.

Omple el seu discurs de paraules i conceptes com "comunitat" o "revolució imparable", però el cert és que on Thawani assegura que hi ha un projecte de criptomonedes amb finalitats educatives la CNMV aixeca un teló de dubtes cada vegada més gran.