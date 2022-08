Criptomoneda

Al barri de Goya, a Madrid, tots els bars de la zona s'omplien de gent amb 'merchandising' de bitcoin, Metamask, o acadèmies 'cripto' gràcies al Metaverse Day de Món Crypto . I les xerrades no han fallat, però el metavers sí, que per culpa de falta de capacitat al wifi no s'ha pogut veure com esperaven els organitzadors, que no van fer proves de capacitat cap per donar servei als seus 7.000 assistents.

El Wizink de Madrid s'ha convertit, això sí, en una discoteca amb música House amb la seva zona VIP en què els influencers vestits amb cridaners 'looks' de vestits cars al clàssic outfit nocturn de jaqueta negra i pantalons blancs. Entre els convidats hi havia El Petit Nicolau i molts youtubers andorrans.

Un esdeveniment on les dones vestien vestits de nit, cops de taló altíssims, i no es trobaven entre l'elenc d'experts en economia i tecnologia, perquè la seva presència era excasa.



Tampoc no es va poder viure la promesa experiència immersiva al metavers que es va quedar en un llarg vídeo perquè l'organització no va reforçar el sistema wifi. que havia de donar servei a les 7.000 persones connectades a la mateixa wifi que van acabar rebentant el sistema.

El públic es va haver de conformar amb un vídeo en 2D amb un Mani Thawani en gràfics de videojoc dels 2000 i una actuació d?una rèplica de Michael Jackson.

El públic va cridar, només quan es regalaven diners (s'han sortejat diversos 'ethers' i un 'bitcoin'), o un cotxe. Ah, i quan un jove va demanar la mà a la seva nòvia al descans.

El text que apareixia a la pantalla cada cert temps, deixant clar que res del que es deia era un consell per ficar els teus diners, és un resum clar del resultat de l'esdeveniment. Unes ponències tranquil·les i llargues i molt de màrqueting i ganes de vendre cursos.



UNA PLATAFORMA FORMATIVA I UNA WEB ESPECIALITZADA EN PERIODISME CRIPTE



Després de cinc hores de xerrades amb un breu incís de 30 minuts, finalment va fer la seva aparició estel·lar l'ideòleg de l'esdeveniment: Mani Thawani. El CEO va explicar l'important de l'educació i va començar amb el seu speech llarg i enrevessat. La gent va trigar poc a adonar-se de per què eren aquí. El projecte en què l'empresa de Thawani fa un any que treballa és una acadèmia virtual semblant a Udemy o Domestika on professors 'cripte' puguin instruir en les arts de la inversió les noves generacions. "Volem connectar professors de tot el món amb alumnes de tot el món", reconeixia Thawani.



Mani feia el segon anunci, la creació de la 'primera premsa descentralitzada', és a dir, una web especialitzada en 'periodisme cripte' on, com en un fòrum d'internet, sigui "l'opinió de la comunitat" la vara de mesurar l'objectivitat i veracitat del periodista. A més, aquesta mateixa comunitat decidiria el que cobra el redactor per la peça "guanyaran més amb això que treballant en un mitjà tradicional", va arribar a assegurar Thawani . Així, el fòrum serà cap de tot. Si un article és molt votat, es publicarà, i qui ho ha escrit cobrarà sobre la base de les visites . I si el fòrum diu el contrari, s'aplicarà la censura sobre aquest text.