La ministra, en un Ple del Congrés. Foto: Europa Press



La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, es reuneix el 29 d'agost amb la presidenta de Redeia (l'antiga Xarxa Elèctrica d'Espanya) en el marc de la nova ronda de converses que ha iniciat amb els principals agents sectorials, socials, polítics i de la societat civil per demanar propostes que contribueixin que Espanya redueixi el consum de gas de cara al disseny del Pla de Contingència que el Govern ha d'enviar a Brussel·les.



Aquesta ronda de converses s?emmarca en el context del disseny del Pla de Contingència que el Govern ha de remetre a la Comissió Europea dins l?estratègia comunitària per afrontar l?impacte de la guerra a Ucraïna i arriba després de la convalidació al Congrés del decret d?estalvi energètic, que finalment es tramitarà com a projecte de llei per a la inclusió d'algunes modificacions reclamades pels socis de govern.

El pla d'estalvi energètic, que es completarà amb el disseny del Pla de Contingència, limita les temperatures de calefacció i refrigeració a 19 i 27 graus centígrads respectivament a immobles de les administracions públiques, establiments comercials com a grans magatzems o centres comercials, espais culturals o infraestructures de transport com estacions o aeroports. La norma deixa fora hospitals, centres educatius, gimnasos, perruqueries o les cuines dels restaurants.