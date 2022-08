Lloguer vivenda

El preu de l'habitatge de lloguer a Catalunya està pels núvols, augmentant un 7,3% interanual al juliol, fins a 14,79 euros el metre quadrat, segons les dades de l'Índex Immobiliari de Fotocasa.

D'aquesta manera, el preu del lloguer es manté per sobre dels 10 euros per metre quadrat des de fa 33 mesos (des del novembre del 2019) i el preu del juliol suposa el valor més alt detectat a tota la sèrie històrica del lloguer.

La directora d'estudis de Fotocasa, María Matos, ha destacat "la tendència alcista" del preu del lloguer, que ha aconseguit el "nivell màxim històric".

"És un moment que marca una fita a l'evolució d'aquest mercat", ha subratllat. Entre les causes d'aquesta pujada, la portaveu de Fotocasa també ha posat el focus en la reducció de l'oferta, que empeny el preu a l'alça de manera "molt important".

En comparació amb l'any anterior, el preu s'ha incrementat a totes les comunitats autònomes, arribant a superar els dos dígits a la Comunitat Valenciana (17,5%), les Balears (14,5%), Cantàbria (14,0%) , Regió de Múrcia (13,9%), Canàries (12,7%) i Madrid (11,2%). Mentrestant, el preu va créixer per sota de la mitjana a Catalunya (7,3%), Andalusia (5,0%), Astúries (3,7%), Aragó (3,4%) i el País Basc (2,7%) ).

La regió més cara per viure és les Balears, amb un preu mitjà de 15,39 euros per metre quadrat, seguida per Catalunya (14,79 euros), el País Basc (13,51 euros) o les Balears (13,20 euros).

EL PREU S'INCREMENTA MÉS D'UN 10% A 20 PROVÍNCIES



Gairebé totes les províncies van incrementar el preu de l'habitatge de lloguer al juliol en comparació de l'any anterior, a excepció de Guadalajara. A més, fins a 20 províncies el valor de l'habitatge de lloguer va augmentar més d'un 10% i en tres va superar el 20%, sent aquestes últimes Girona (20,3%), Huelva (20,3%) i Màlaga ( 20,2%) . El segueixen Alacant (18,8%), Conca (15,8%) i València (15,6%), que superen en tots tres casos el 15%.

Pel que fa als preus, 14 províncies superen els 10 euros per metre quadrat i les tres províncies més cares són Barcelona amb 15,77 euros, Sant Sebastià (15,52 euros) i Madrid (15,39 euros).

Per municipis, Fotocasa destaca en el seu índex que el preu s'ha incrementat en un any en almenys el 98% dels ajuntaments espanyols, amb la pujada més gran a Gandia (València), on el preu ha augmentat un 53,2%. En altres municipis de la costa valenciana i andalusa els increments també són elevats, per sobre del 30%, com a Benidorm (43,0%), Torrevella (36,9%), Fuengirola (36,8%), Benalmádena (35 ,0%), Estepona (34,5%) o Calvià (30,8%).

Per acabar, la ciutat de Barcelona és més cara per viure que Madrid, amb un preu de 18,43 euros per metre quadrat davant els 16,57 euros de la capital espanyola.

Mentrestant, les dues ciutats més econòmiques per llogar un habitatge són Puertollano (Ciudad Real) i Ponferrada (Lleó), amb 5 euros i 5,32 euros, respectivament.