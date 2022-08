L'economista en cap del Banc Central Europeu (BCE), Philip Lane. Foto: Europa Press



L'economia de la zona euro s'enfronta a un alentiment després del fort rebot del creixement experimentat, que fins i tot es podria arribar a convertir en una "recessió moderada", però lluny d'un escenari de crisi com el del 2008, segons ha assenyalat l'economista en cap del Banc Central Europeu (BCE), l?irlandès Philip Lane. "Totes les anàlisis apunten a un alentiment de l'economia", ha reconegut Lane durant una entrevista a Televisió Espanyola, on ha subratllat que si arribessin a registrar-se "algunes setmanes de recessió, això no s'hauria de dramatitzar gaire", ja que, segons la seva opinió , cosa que no s'espera "són unes circumstàncies com les del 2008".

D'aquesta manera, Lane ha recordat que, en comparació amb la situació durant la pandèmia fa dos anys, la zona de l'euro ha tingut una recuperació molt significativa, per la qual cosa un alentiment ara de l'economia "és diferent d'entrar en una fase de pessimisme" .

En aquest sentit, l'economista irlandès ha defensat que, a diferència del que va passar durant la crisi que va desembocar a la Gran Recessió, el sistema bancari de la zona de l'euro en general "està en bona forma", cosa que ha estès a les llars i les empreses, molt menys endeutats que aleshores.

"No veiem els ingredients per a una recessió llarga. El marc serà més d'un alentiment, que pot implicar una recessió moderada", ha afegit, tot apuntant que espera una estabilització de l'economia amb ritmes de creixement normals.