L'aplicació d'Imagin / Arxiu

Imagin, la plataforma de serveis digitals impulsada per CaixaBank, ha arribat als quatre milions d'usuaris el segon any d'activitat, la qual cosa suposa un creixement del 36% respecte al juny de l'any passat.

En un comunicat aquest dimarts, ha explicat que la plataforma és "líder" entre els principals neobancs i 'fintechs', amb una quota de mercat del 12,9% a Espanya, segons dades de Smartme Anaylitics, a més de ser una de les aplicacions amb més usuaris actius els últims 12 mesos, amb un creixement anual del 40% aquest any.

Aquesta aplicació ha crescut en nous usuaris i ha aconseguit augmentar la fidelització dels que ja la utilitzaven, ja que, l'últim any, dos de cada tres usuaris han accedit a l'aplicació més de tres vegades per setmana de mitjana.

Han detallat que al juny d'aquest any es van registrar més de 39 milions d'accessos a l'aplicació en només un mes, i es van dur a terme més de 6,7 milions d'operacions mensuals a través de Bizum.

El creixement d'Imagin respon l'estratègia d'impulsar la fidelització dels usuaris a través de la creació de serveis digitals, financers i no financers, que "a diferència de la banca tradicional, no necessàriament impliquen l'alta com a client bancari", ha remarcat.

NOUS SERVEIS



En l'últim any, la plataforma ha engegat nous serveis al voltant dels seus programes principals: sostenibilitat (imaginPlanet), música (imaginMusic) i tendències (imaginCafè).

Imagin ha afirmat que continua apostant per fomentar la consciència pel desenvolupament sostenible entre els usuaris, i ha llançat una nova funcionalitat a l'aplicació perquè els usuaris puguin calcular la seva petjada de carboni.

També, al gener, es va engegar la segona edició de l'imaginPlanet Challenge, una iniciativa per donar suport a joves amb idees d'emprenedoria per mitigar el canvi climàtic, i s'ha inaugurat imaginLand, un espai al metavers, entre d'altres.