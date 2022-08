El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista pujarà aquest dimecres un 3,69% respecte ahir dimarts, fins als 476,39 euros per megawatt hora (MWh), tocant així un nou màxim des que va entrar en vigor l'excepció ibèrica el 15 de juny passat, segons les dades provisionals de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).

Aquest preu és el resultat de sumar la mitjana de la subhasta al mercat majorista a la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cicle combinat per l'aplicació de l'excepció ibèrica per topar el preu del gas per a la generació d'electricitat.

D'aquesta manera, el preu torna a pujar i supera l'anterior màxim des de l'entrada en vigor de l'excepció ibèrica, registrat avui amb 459,4 euros/MWh.

Els 476,39 euros/MWh d'aquest dimecres serien el segon preu més alt de la història per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista, només darrere del rècord de 544,98 euros/MWh registrat el 8 de març passat, abans de l'entrada en vigor del topall al gas.

A la subhasta, el preu mitjà de la llum al mercat majorista --l'anomenat 'pool'-- se situarà aquest dimecres en 187,3 euros/MWh. El preu màxim es registrarà entre les 00.00 i les 01.00 hores, amb 227,82 euros/MWh, mentres que el mínim per a la jornada, de 156,25 euros/MWh, es donarà entre les 16.00 hores i les 17.00 hores.

A aquest preu del 'pool' se suma la compensació de 289,09 euros/MWh a les gasistes que ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, malgrat estar al mercat lliure, tenen una tarifa indexada.

Aquesta espiral de preus alts de la llum que s'ha donat al llarg de la darrera setmana ha estat impulsada pel preu del gas natural, que està en nivells màxims, a causa, principalment, de l'anunci de Gazprom de tallar a partir del 31 de agost i durant tres dies el bombament de gas a Alemanya.