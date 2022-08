El centre corporatiu de CaixaBank, a Barcelona. Foto: CaixaBank

L'analista FTSE Russell ha situat CaixaBank com un dels bancs més ben valorats del món en matèria de sostenibilitat . L'entitat financera ha millorat la seva nota global al rànquing que realitza l'analista, mantenint la seva presència a l'índex borsari de sostenibilitat FTSE4Good, format per les empreses amb millor exercici en matèria ambiental, social i de governança.

Respecte al 2021, l'entitat financera ha incrementat la seva puntuació fins a situar-se en 4,1 punts sobre 5 el 2022. D'aquesta manera, CaixaBank se situa en millor posició global que el 95% dels bancs analitzats , on la mitjana del sector bancari es troba a 2,6. FTSE Russell ha analitzat més de 7.200 companyies cotitzades, a les quals ha puntuat del 0 al 5, i 5 és la millor puntuació. Per incorporar-se a l'índex, del qual CaixaBank en forma part des del 2011, cal obtenir una puntuació mínima de 3,1 sobre 5.

L'índex avalua, mitjançant 417 indicadors agrupats en vuit temàtiques, l'exercici de les empreses en matèria ambiental, social i de governança (ASG) a partir d'informació pública disponible de cada companyia. En el cas de CaixaBank, l'analista reconeix amb la màxima puntuació l'exercici realitzat per l'entitat financera, a les temàtiques de Social supply chain, Labour standards, Corporate Governance, Tax Transparency i Anti corruption , posant especialment en valor les accions exercides per la entitat en matèria de mobilització de finances sostenibles, inversió sostenible i gestió de risc, la valoració del qual es va incrementar un 27% respecte a l'any anterior.

REFERENT EUROPEU

CaixaBank és una entitat amb un vincle històric fort amb l'impacte social de la seva activitat, que fa que assumeixi la responsabilitat d'impulsar una economia positiva per al benestar de les persones. Amb aquest propòsit, el banc ha desenvolupat un nou Pla de Banca Sostenible, integrat dins del nou Pla Estratègic de CaixaBank, que recull la seva proposta per resoldre reptes com ara l'impuls de les finances sostenibles, la desigualtat, el canvi climàtic i la desocupació.

Al Pla Estratègic de CaixaBank 2022-2024, la sostenibilitat és un dels tres pilars en què es recolza per assolir els resultats del Grup i s'estableixen tres ambicions: impulsar la transició sostenible de les empreses i la societat, liderar l'impacte social positiu i afavorir la inclusió financera, així com promoure una cultura responsable sent referents en governança.

Per això, l'entitat financera ha fixat una sèrie de compromisos, com ara mobilitzar 64.000 milions d'euros en finances sostenibles, per finançar principalment iniciatives de transició energètica, microcrèdits per a estudiants, autònoms, microempreses o famílies i noves empreses que creïn ocupació; avançar en la descarbonització de la cartera per assolir zero emissions el 2050, per a la qual cosa es publicaran els objectius de descarbonització al mes d'octubre; i assolir 413.300 beneficiaris de MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank.

Fruit de la seva tasca, CaixaBank és present als índexs de sostenibilitat més rellevants del món i és avaluada pels principals analistes especialitzats. Destaca la seva presència a Dow Jones Sustainability Index , MSCI ESG Leader Index , Stoxx Global ESG Leaders Índex , Euronext Vigeo index Euro 120 , Solactive Europe Corporate Social Responsibility Index , Ethibel Sustainability Index (ESI) índex d'igualtat de gènere Bloomberg Gender Equality index ia l' A List del CDP Climate Change , sent l'únic banc espanyol inclòs amb la categoria de Leadership .