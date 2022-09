Logo de CriteriaCaixa. Criteria Caixa

CriteriaCaixa va tenir un benefici net consolidat recurrent de 744 milions d'euros el primer semestre de l'any, un 26% més que el mateix període de l'any passat, en millorar un 12% l'aportació de les participacions bancàries (sobretot CaixaBank) i un 49% la cartera industrial i de serveis (Naturgy, entre d'altres).

El resultat net consolidat va baixar un 50% respecte al mateix període de l'any passat pels resultats extraordinaris de 891 milions el 2021 arran de la fusió de CaixaBank i Bankia formalitzada el primer trimestre de l'any passat, informa aquest dijous en un comunicat.

El valor brut dels actius (GAV) va ser de 24.732 milions (3,9% més que al tancament del 2021), per la recuperació de les cotitzacions de la cartera de renda variable: un 82,7% correspon a renda variable cotitzada, un 10,5% a negoci immobiliari, un 3,4% a renda variable no cotitzada, un 0,8% a renda fixa i altres, i un 2,6% a caixa i equivalents.

La companyia que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació La Caixa ha valorat que es reflecteix així una cartera amb molta liquiditat, perquè els actius cotitzats i la caixa i equivalents “representen en conjunt més del 85% del total”.

Pel que fa al valor net dels actius (NAV), va ser de 19.970 milions (10,4% més que al tancament del 2021), cosa que atribueix sobretot a la millora de la cotització de CaixaBank (+37,4%).

DIVIDENDS



Va rebre 564 milions en dividends "i superen ja els ingressats el 2021 (525 milions)", per la millora de resultats de les participades gràcies als "impactes inicials de la pandèmia ia l'aixecament de les restriccions en les polítiques de remuneració" recomanades pel BCE per a les entitats financeres: 354 corresponen a CaixaBank, 129 a Naturgy i 20 a Bank of East Àsia.

CriteriaCaixa va repartir 205 milions en dividends al seu accionista únic, Fundació La Caixa , i per a aquest any la Fundació té un pressupost de 515 milions per a programes socials (59,8%), cultura i ciència (21,4%), investigació i salut (10,3%) i educació i beques (8,5%).

CARTERA



CriteriaCaixa ha fet una inversió neta de 172 milions a ampliar la cartera de diversificació (ara supera les 80 empreses de 15 països), i al gener va vendre el 5,8% de Suez per 737 milions (després de l'OPA de Veolia el 2020).

El valor de mercat de la cartera és de 2.171 milions, repartit en Consum (28,5%), Salut (20,3%), Materials i altres (13,3%), Automòbils i components (12,3%), Telecomunicacions i Tecnologia (11,2%), Infraestructures (9%), Béns d'equip (4,2%) i Energia i utilities (1,2%).

La cartera immobiliària va assolir un valor de 2.599 milions, i es van fer noves inversions per valor de 98 milions.

El deute brut del Grup Criteria és de 4.762 milions (eren 5.713 al tancament del 2021) , després de l'amortització d'un bo sènior de 1.000 milions d'euros de nominal que va vèncer a l'abril.

CriteriaCaixa constata que ha mantingut la seva posició financera amb "nivells de liquiditat confortables", fins a 1.199 milions, que inclou tant la caixa i equivalents com les pòlisses de crèdit compromeses i no utilitzades, i la vida mitjana del deute és de 2,9 anys.

A l'abril, les agències de rating van qualificar la qualitat creditícia de CriteriaCaixa a BBB+ per part Fitch Ratings (va millorar la perspectiva de negativa a estable) ia Baa2 per part de Moody's (perspectiva estable).