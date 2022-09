Les autoritats, després de la trobada. Foto: Europa Press

Pimec ha proposat de reforçar l' aliança entre les universitats i minipimes amb l'objectiu de potenciar la innovació productiva, el creixement industrial i la competitivitat a Catalunya . El ministre d'Universitats, Joan Subirats , ha visitat aquest 3 de setembre la seu de Pimec a Barcelona, on s'ha reunit amb el president de la patronal, Antoni Cañete.

A la trobada, tots dos han constatat la importància d'"alinear estratègies entre la universitat i el teixit empresarial, especialment les minipimes". Subirats ha expressat la voluntat d'aprofitar la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) per "millorar la relació entre universitat i empresa per poder ser útil també per al teixit productiu".

Per part seva, Cañete ha insistit a "orientar la recerca a estimular la creativitat i la resolució de problemes, i fomentar la transferència de coneixement i la tecnologia de l'àmbit universitari als sectors productius".

En aquesta línia, la patronal ha proposat impulsar mesures de coparticipació de l'àmbit empresarial a la universitat perquè aquesta sigui un “agent en l'increment del desenvolupament i la competitivitat empresarial”.