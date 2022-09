L´interior del Palau de la Borsa. Foto: Europa Press



L' Ibex 35 ha aconseguit frenar la pitjor ratxa de la seva història i trencar amb dotze sessions consecutives en vermell, en anotar-se aquest 2 de setembre una pujada de l'1,62% que l'ha portat a tancar als 7.932,2 punts.

El balanç setmanal és negatiu, amb una caiguda de l'1,63%. El selectiu espanyol ha protagonitzat la seva ratxa negativa més gran després d'haver encadenat prèviament 11 sessions seguides de pujades des de principis d'agost. Segons apunta l'analista de XTB Joaquín Robles, l'elevada inflació, les expectatives de pujades de tipus i els temors sobre una crisi energètica han provocat “un canvi en el sentiment dels inversors”.

En el pla empresarial, la banca, liderada per CaixaBank, el Sabadell i Bankinter, s'ha anotat pujades per l'expectativa d'un enduriment monetari més gran. Així, el Banc Central Europeu (BCE) podria apujar els tipus en 75 punts bàsics la setmana que ve, provocant un eixamplament en els tipus d'interès i, per tant, una capacitat més gran d'incrementar els beneficis de la banca.