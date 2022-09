Un avió de la companyia. Foto: Wikipedia



Iberia Express operarà aquest diumenge 4 de setembre el 94% dels vols programats el vuitè dia de vaga de tripulants de cabina de passatgers (TCP) convocada per USO, segons ha informat la companyia aèria.

L'aerolínia també aclareix que el 97% dels passatgers afectats per aquestes cancel·lacions ja han estat reubicats en altres vols d'Iberia Express, Iberia o altres companyies, o mitjans de transport alternatius. El tres per cent restant ha optat pel reemborsament, el canvi de data o ruta, bo o encara està pendent per decidir l'opció que millor s'adapti a les seves necessitats.

"En un moment de màxima afluència, i sent l' últim dia de l'Operació Retorn , la prioritat d'Iberia Express són els nostres clients . Per això, lamentem profundament els inconvenients que aquesta situació està causant sobre els nostres passatgers i demanem disculpes per això", finalitza el comunicat.