Una persona paga amb targeta. Foto: Europa Press

El saldo viu dels crèdits amb pagament ajornat i targetes revolving es va situar en 11.374 milions d'euros al juliol, fet que suposa un augment del 17,6% en comparació d'un any abans, així com un lleuger descens (-0,4% ) davant del mes de juny. Així ho reflecteixen les últimes dades del Banc d'Espanya, consultades per Europa Press , que mostren que el saldo viu d'aquest tipus d'operacions ha crescut un 13% des que va començar l'any 2022, si bé es troba un 0,18% per sota de febrer de 2020, darrer mes abans de l'esclat de la pandèmia.



L'augment de les operacions de crèdit revolving al llarg de l'any coincideix amb xifres rècord a l'estalvi de les famílies. A finals de juliol, els dipòsits de les llars espanyoles pujaven a 997.400 milions d'euros, una dada que supera un 5,78% l'estalvi d'un any abans.



A més, es produeix en un escenari d'inflació disparada. Precisament, els experts de Reclama Por Mi atribueixen l'augment de sol·licituds de targetes revolving a l'escalada de la inflació, que eleva el cost de la vida de les llars espanyoles.

Les dades del Banc d'Espanya reflecteixen que el tipus mitjà per a les targetes de crèdit revolving es va situar al juliol al 18,22%, lleugerament per sota del 18,55% registrat fa un any, però molt per sobre del tipus mitjà ponderat del 6,82% aplicable a la resta de préstecs al consum. Abans de la decisió del Suprem, el tipus mitjà de les noves operacions amb targetes revolving rondava el 20%.