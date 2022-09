Diners / @EP

La pandèmia per Covid-19 va ser un moment d'aturada global en què milions de persones van perdre la feina i inculo la seva vida. Tot i això, hi va haver centenars de persones a Espanya a les quals tampoc li va anar tan malament una desgràcia com aquesta, ja que va augmentar el nombre de persones "superriques".

El 2020, 724 persones van assolir el patrimoni de més de 30 milions d'euros, segons l'Estadística de declarants de l'impost sobre el patrimoni del 2020 que ha publicat l'Agència Tributària (AEAT). Aquesta xifra és precisament la més alta d'aquest registre, que es va iniciar el 2003, però que va tenir una aturada entre el 2008 i el 2011, quan José Luis Rodríguez Zapatero va eliminar aquest impost.

Durant els anys de crisi financera de fa més d'una dècada, el nombre de superrics va augmentar alhora que coincidia amb el descens de nombre de declarants i de recaptació del Patrimoni. Aquesta tendència es va mantenir durant uns anys, fins que el 2014 va començar a millorar. L'aparició d'una altra crisi, aquesta vegada la del coronavirus, ha tornat a girar la predisposició i ha tornat a augmentar el nombre de persones superriques.

Una dada curiosa, però, és que abans de la crisi del 2008 , quan l'impost sobre el patrimoni va obtenir la recaptació més gran i va tenir més declarants, és precisament el moment en què menys contribuents hi havia amb més de 30 milions d'euros.

Per posar-ho en xifres: el 2006, hi havia 1.001.503 declarants , el màxim històric de la sèrie, entre els quals s'incloïa 200 superrics. Tot i això, el 2011, el nombre de declarants va baixar fins als 130.216, i el nombre de superrics va augmentar fins als 352.



QUINES COMUNITATS TENEN MÉS SUPERRICS?

Dins de les dades registrades, les tres zones que més patrimoni mitjà declaren són:

- Madrid : 10,15 milions d'euros.

- Galícia : 5,97 milions d'euros.

- Múrcia : 3,54 milions d'euros.

Per declarar l'impost sobre el patrimoni és necessari que la base imposable sigui superior a 700.000 euros , excloent-ne 300.000 d'habitatge habitual, segons es determina a la llei estatal. Tot i això, les comunitats autònomes tenen la potestat de canviar aquests imports.

Per exemple, Madrid és l'única comunitat que manté l'impost bonificat al 100%, i les dades que recull l'Agència Tributària són dels contribuents que ingressen més de dos milions d'euros en presentar la declaració.