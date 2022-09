Un moment de l'edició del 2021. Foto: CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) celebrarà per tercer any consecutiu el Barcelona New Economy Week (BNEW), entre el 3 i el 6 d'octubre, amb un format d'èxit de caràcter disruptiu, amb l'objectiu de reunir i dirigir les transformacions tecnològiques i econòmiques a nivell mundial, tractant les temàtiques més avantguardistes del moment en l'avenç cap a l'economia 4.0.

Durant aquests quatre dies, el BNEW reunirà 600 speakers que oferiran fins a 180 hores de contingut distribuïdes en 130 panells, sessions i debats. Aquest esdeveniment comptarà, a més, amb 400 empreses participants i amb una previsió de més de 12.000 assistents.

L'esdeveniment es desenvoluparà presencialment a l'edifici singular DFactory Barcelona , però tindrà una naturalesa híbrida, per la qual cosa també es podrà assistir de forma remota a totes les conferències que versen sobre les temàtiques que engloben les set verticals en què s'ha dividit. Digital Industry, Real Estate, Mobility, Talent, Sustainability, Invest i Experience són les set temàtiques clau d'aquesta cita ineludible, adaptant-se a les tendències més actuals i explorant múltiples aspectes relacionats amb les noves oportunitats socioeconòmiques.

130 PANELLS, SESSIONS I DEBATS

Una de les principals verticals, BNEW Digital Industry , abordarà temàtiques com la humanització digital o les possibilitats dels materials intel·ligents en la construcció de l'economia del futur, dins de la secció New Economy. A més, en una altra de les destacades seccions, la de New Technology, es debatrà sobre ciberseguretat a la indústria 4.0 i sobre l'important paper de la dona a la tecnologia.

En aquesta edició s'incorpora un nou panell anomenat BNEW Invest, que té com a objectiu abordar les noves tendències d'inversió tant per a les grans empreses com per a les pimes a nivell mundial. Seran tractades a les diferents conferències els estudis de mercat de zones com Àfrica, LATAM o Europa; de la mateixa manera, es revisarà la situació actual dUcraïna i les possibilitats dinversió en energies renovables i cryptomonedas.

A BNEW Mobility , la vertical dedicada específicament a la mobilitat, el sector privat i el sector públic es reuniran per oferir les millors solucions i les propostes més transgressores en aquest apartat. Per això, s'abordaran temes com la mobilitat elèctrica i sostenible, la micromobility o la mobilitat urbana a les smart cities . A més, podrem trobar matèries que versaran sobre el futur del ferrocarril, els Smart ports (relació ciutat-port) i la denominació d' avions green .

Seguint les prioritats dels ODS fixats a l'Agenda 2030, dins del panell BNEW Sustainability el CZFB buscarà obtenir solucions sostenibles per a empreses privades i organismes públics que puguin aplicar de manera directa i responsable. Així, doncs, s'abordaran temàtiques com el consum sostenible, la importància de l'economia circular o la gestió de residus, per a sectors clau com alimentació o moda.

Foto: CZFB

Respecte a BNEW Real Estate, l'esdeveniment es convertirà en el principal punt de trobada del sector immobiliari, en què es tractaran diferents matèries sota els eixos: macroeconomia, inversió, residencial, comercial real estate , sostenibilitat/ Smart cities i Proptech . A més, s'abordaran matèries com ara la gestió urbanística, les oficines del futur o l'arquitectura sostenible.

A BTalent, des d'un punt de vista més humà dins del món empresarial i corporatiu, trobarem temàtiques referides a l'educació, la igualtat o el caràcter emprenedor i l'inversor en els nous temps. Es cercaran respostes a les noves necessitats formatives i laborals que s'estan creant arran dels canvis de consum i producció que planteja la nova economia.

Finalment, l'anteriorment anomenada BNEW City es transforma aquest any a BNEW Experience, amb l'objectiu de visibilitzar l'àmplia oferta d'oci i cultura de Barcelona. D'aquesta manera, durant aquests dies, al DFactory es podran trobar exposicions d'escultura, pintura o moda, o assistir a experiències de tipus culinàries (amb tast de vins, xocolata o un showcooking ) i fins i tot tecnològiques i immersives.

El delegat especial de l'Estat al CZFB , Pere Navarro, afirma que “l'organització del BNEW implica seleccionar les temàtiques més actuals, enfocades al futur, en sectors clau per a la digitalització de la indústria, l'àmbit immobiliari, la mobilitat o la sostenibilitat. Com a organisme potenciador d‟una nova economia hem de facilitar la trobada dels actors i empreses que assumeixen nous reptes per impulsar l‟economia 4.0”.

Per la seva banda, Blanca Sorigué, directora general del CZFB i de BNEW, conclou que " la profunda transformació del sector immobiliari o els nous models de mobilitat urbana han estat essencials per a la selecció de les temàtiques de cada vertical. Volem endinsar-nos en aspectes concrets per a analitzar les darreres innovacions de cada sector, així com tractar els principals reptes i oportunitats en aquesta època postpandèmica”.

Amb només dues edicions celebrades durant la pandèmia, Barcelona New Economy Week (BNEW) ja s'ha convertit en un esdeveniment de referència i ha posicionat la ciutat comtal com a capital de l'economia 4.0, com confirmen els 10.000 registrats de 111 països del 2020 i els 12.000 participants del 2021.