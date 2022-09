El banc ha rebut un altre reconeixement. Foto: CaixaBank

CaixaBank ha estat reconeguda com a Millor Entitat de Banca de Particulars del Món 2022 als World's Best Bank Awards que des de fa 29 anys atorga la revista nord-americana Global Finance .



El jurat de la publicació, conformat pels editors de la revista assessorats per analistes, consultors i executius del sector bancari a tot el món, ha analitzat candidatures de bancs de més de 150 països per triar les entitats bancàries que destaquen pel seu lideratge i compromís amb els seus clients, entre altres aspectes. Aquest any, la revista ha atorgat una importància destacada a aquelles entitats que, en temps d'inestabilitat dels mercats, han sabut reforçar el balanç mentre es mantenien al costat dels seus clients en tot moment, establint les bases d'un futur sostenible .

Així, el jurat ha premiat CaixaBank, presidit per José Ignacio Goirigolzarri i dirigit per Gonzalo Gortázar, pel seu lideratge en banca de particulars després de la seva fusió amb Bankia, la més gran en la història del sector bancari espanyol , que ha reforçat el paper de la entitat com un banc de referència a Europa, amb 20,4 milions de clients a Espanya i Portugal, més de 700.000 milions d'actius i quotes de mercat sòlides en els seus principals negocis. L'entitat és també líder en banca digital gràcies a la plataforma única de distribució omnicanal i amb capacitat multiproducte que evoluciona constantment per anticipar-se a les necessitats i preferències dels clients, amb l'objectiu d'oferir la millor experiència i servei.

A més, la publicació ha posat en valor el lideratge de l'entitat en l'àmbit de la innovació, mantenint un ferm compromís amb la transformació digital amb la creació de solucions financeres pioneres gràcies al desenvolupament de noves tecnologies com la intel·ligència artificial, el machine learning , o la computació quàntica, amb nombrosos projectes en els darrers mesos.

D'altra banda, l'entitat ha estat reconeguda per apostar pel finançament sostenible per contribuir al suport de famílies i empreses en la seva transició ecològica. L'any 2021, l'entitat va mobilitzar més de 31.300 milions d'euros en finançament sostenible, un 150% més que l'any anterior, xifres que van fer a CaixaBank mereixedor del premi el 'Millor Banc en Finançament Sostenible a Espanya 2022', també atorgat per la revista Global Finance .

Pel que fa al compromís social, l'entitat manté el seu compromís amb els clients i la societat a través del foment de la inclusió financera, amb presència a més de 2.000 municipis, impuls a l'ocupació amb programes propis com Dualiza, un ampli programa de voluntariat corporatiu , i solucions amb impacte social per a col·lectius vulnerables, amb més de 345.000 clients amb comptes socials, més de 12.100 habitatges socials), i 50 milions d'euros d'inversió el 2022 per aplicar mesures d'atenció al col·lectiu sènior (dades a tancament de juny 2022). Finalment, Global Finance ha valorat també la funció de MicroBank, el banc social de CaixaBank i referent en microcrèdits a Europa, que va atorgar el 2021 préstecs per 950 milions d'euros a projectes amb un efecte social positiu, fet que suposa un 5,8% més respecte de l'any anterior.

El premi arriba tres mesos després que CaixaBank presentés el seu nou Pla Estratègic 2022-2024, que fixa com a prioritats estratègiques impulsar el creixement del negoci; evolucionar el model datenció per adaptar-lo al màxim a les preferències dels clients; i consolidar el banc com un referent en sostenibilitat a Europa.

La revista Global Finance farà entrega dels premis el proper mes d'octubre en una cerimònia a la ciutat de Washington, on es donaran cita representants dels bancs líders mundials. Global Finance és una revista mensual fundada el 1987, amb seu a Nova York i oficines a tot el món. Compta amb una difusió de 50.000 exemplars (BPA) i lectors a més de 190 països.

RECONEIXEMENTS INTERNACIONALS

CaixaBank ha obtingut el premi de Millor Entitat de Banca de Particulars del Món en tres ocasions en els darrers cinc anys , el 2018, 2020 i 2022. El guardó dóna continuïtat a un any intens de reconeixements internacionals per a CaixaBank . La mateixa publicació nord-americana ha elegit l'entitat com a Millor Banc a Espanya i Millor Banc a Europa Occidental per vuitè i quart any consecutius, respectivament, que se sumen als de Millor Banc en Finançament Sostenible a Espanya 2022 i el de Banc més Innovador a Europa Occidental 2022.