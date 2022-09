Vladimir Putin @ep

El president de Rússia , Vladimir Putin , ha suggerit aquest dimecres la possibilitat de limitar l'exportació de gra des d'Ucraïna cap als països europeus i ha avançat que discutirà aquest assumpte amb el seu homòleg turc, Recep Tayyip Erdogan, que ha exercit tasques de mediació des del esclat de la guerra el 24 de febrer.



"Potser hauríem de pensar sobre limitar l'exportació de gra i altres aliments en aquesta ruta (entre Ucraïna i Europa)", ha defensat Putin. "Ho consultaré amb el president Erdogan. Després de tot, va ser el que va treballar pel mecanisme d'exportació de gra ucraïnès (després de la reobertura i reactivació de ports d'Ucraïna tancats a causa de la invasió russa)", ha sostingut.



Alhora, Putin ha reconegut que alguns sectors de l'economia russa estan travessant problemes, si bé ha posat èmfasi que "en general, la situació econòmica s'ha estabilitzat" . "Veiem problemes en algunes indústries i regions, en empreses del país, especialment les que estan vinculades als subministraments a Europa o que rebien productes", ha explicat.



El mandatari rus ha afirmat a més que la inflació a Rússia està baixant i ha subratllat que espera que la xifra rondi el dotze per cent a finals d'any, alhora que ha criticat les "accions a curt termini de les autoritats occidentals", a les quals ha acusat de "provocar una inflació global que ja ha superat rècords en economies desenvolupades".



“A finals de juliol, la inflació als Estats Units era del 8,5%. Ara la tenim al voltant del catorze per cent i poc, però la tendència, al contrari que a les economies occidentals, és de descens. augmentar, però en el nostre cas baixarà", ha destacat Putin, tal com ha recollit l'agència russa de notícies TASS.



En aquesta línia, ha recalcat que espera que la inflació se situï a Rússia al voltant del quatre per cent a principis del 2023 . "Segons molts dels nostres experts, el primer trimestre o el segon semestre de l'any que ve estarem possiblement entre el cinc i el sis per cent, encara que alguns diuen que s'arribarà al quatre per cent. Vegem, en qualsevol cas, tendències positives" , ha manifestat.



D'altra banda, el president rus ha assenyalat que el nínxol d'empreses europees impactades per

les sancions imposades a Moscou podria ser omplert per companyies nord-americanes . "No seria sorprenent que, com a resultat, el nen d'empreses europees al continent i el mercat global sigui ocupat pels seus patrons nord-americans. En buscar els seus interessos mai no es limiten i no dubten per aconseguir el seu objectiu", ha conclòs.