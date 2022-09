Arxiu - Recursos de factures de gas i llum

Els treballadors que guanyen el salari mínim han de reservar anualment l'equivalent a un mes de salari o més per a il·luminació i calefacció de la llar, ia Espanya calen 38 dies de treball per pagar la factura energètica anual, segons les dades traslladades pel sindicat Comissions Obreres .

El juliol d'aquest any, els preus del gas i l'electricitat van pujar un 38% a tot Europa en comparació de fa un any i els preus continuen pujant. Segons un estudi de l'Institut Sindical Europeu (ETUI), el centre de recerca independent de la Confederació Europea de Sindicats, a la majoria dels Estats membres de la UE, la factura energètica anual mitjana és ara superior al salari d'un mes per als treballadors pitjor pagats.

Això implica que, en 16 Estats membres, els treballadors que guanyen el salari mínim han de reservar l'equivalent a un mes de salari o més per a la il·luminació i la calefacció de la llar.

El nombre de dies que ha de treballar una persona que guanya el salari mínim per pagar la seva factura energètica ha augmentat considerablement en alguns països : Estònia (+26), Països Baixos (+20), Txèquia (+17), Letònia (+16) .

"La crisi que enfronten els treballadors empitjora a causa dels nous augments en els preus de l'energia i d'altres necessitats essencials, com els aliments, que s'han produït mentrestant", ha denunciat el sindicat.

AUGMENTS DE SALARIS I TOPE A LES FACTURES D'ENERGIA

Per tot això, la CES demana als líders europeus que actuïn amb decisió per posar fi als augments insostenibles dels preus de l'energia , en particular mitjançant augments salarials per cobrir els increments de la inflació i garantir que els treballadors rebin la seva part justa dels guanys de productivitat.

A més, han plantejat fixar un límit a la quantia de les factures d'energia i un impost sobre els guanys excessius de les empreses d'energia, tal com ja s'ha fet a Espanya. També han reclamat una ajuda d'emergència adreçada a persones que lluiten per pagar les factures d'energia i prohibició de desconnexions.

Per acabar, han proposat impulsar inversions per abordar les causes fonamentals de la crisi, com la inversió insuficient en energia verda i les conseqüències de les privatitzacions.