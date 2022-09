Dfactory

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) incorpora l'empresa Virtual Doctors i Medicines (VDMHealth) al seu ecosistema d'empreses a l'edifici de DFactory Barcelona , que promou el foment i el desenvolupament de la indústria 4.0.

En un comunicat conjunt aquest dijous, les entitats expliquen que VDMHealth treballa mitjançant algorismes i intel·ligència artificial i ofereix solucions de "gran valor afegit" per millorar l'atenció mèdica.

L'objectiu de la incorporació és continuar desenvolupant solucions tecnològiques innovadores ja que la companyia compta amb una plataforma intel·ligent d'eines de suport "per automatitzar i guanyar precisió" a les tasques d'avaluació prèvia i diagnòstic, prescripció farmacològica, tractaments i cures en temps real i baix demanda.

El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro , ha destacat que la incorporació de VDMHealth suposa un "gran avenç" per a l'ecostistema empresarial 4.0, mentre que el CEO de VDMHealth, Jordi Ferrer , ha celebrat la incorporació de l'empresa a la CZFB, que per a ell és "l'ecosistema que està encaminant a Espanya per liderar la digitalització".