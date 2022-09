Foto: Europa Press



El Reial decret llei per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar entra en vigor aquest divendres 9 de setembre , després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Les persones afectades podran començar a cotitzar per la prestació de desocupació a partir de l'1 d'octubre i serà en aquesta data quan entrin en vigor els beneficis a la cotització per a les persones que tinguin contractat un treballador al servei de la llar amb una reducció del 20% aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social. Així mateix, es preveu una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al Fons de Garantia .



Així mateix, es retarda fins a l'1 d'abril del 2023 l'entrada en vigor dels apartats 2 i 3, així com el paràgraf segon de l'apartat 4 de la disposició addicional primera, relatives també a les bonificacions a les cotitzacions a la seguretat social i la lletra b de la disposició derogatòria única sobre la protecció de les famílies nombroses.

El dia 1 de gener de 2023 entrarà en vigor la modificació normativa efectuada per l'article sisè, així com les lletres a) ic) de la disposició derogatòria única, en què es preveu la derogació de la disposició addicional vint-i-quatrena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social i la derogació de larticle 34 bis del Reglament General sobre Cotització i Liquidació daltres Drets de la Seguretat Social.

Segons les dades del Ministeri de Treball , 130.000 empleats de la llar de les 373.000 que es té constància a Espanya té més de 55 anys , mentre que només 17.000 són menors de 30 anys . El 44% de les treballadores són estrangeres , mentre que a la resta de sectors la mitjana d'aquest col·lectiu és del 10%, i que les nacionalitats que hi predominen són colombiana, romanesa i hondurenya. Hi ha, a més, una distribució desigual al territori, concentrant-se majoritàriament a Madrid, en un 27% .