La vicepresidenta d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño , ha valorat aquest 9 de setembre com a "coherent" la decisió del Banc Central Europeu (BCE) d'elevar els tipus d'interès en 75 punts bàsics, fins a l'1,25%, temps que ha defensat que Espanya seguirà tenint un "creixement fort" .

"És (una decisió) coherent amb la situació de depreciació de l'euro que estem vivint aquests dies", ha indicat la vicepresidenta econòmica a preguntes dels periodistes en arribar a una reunió informal de ministres europeus d'Economia i Finances a Praga.

Igualment, ha apuntat que l'anunci del BCE era “esperat pels mercats i esperat per tots” i que els ministres escoltaran ara “amb atenció” les explicacions de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

"Totes les previsions apunten a la perspectiva de reducció de preus els propers mesos i tots els organismes preveuen que Espanya continuï tenint un creixement fort per sobre de la mitjana de l'OCDE, de la UE i dels grans països de la zona de l'euro", ha exposat la vicepresidenta, després de ser preguntada pel risc de recessió per al bloc per l'augment dels tipus.

En aquest sentit, Calviño s'ha mostrat convençuda que la decisió anunciada pel consell de govern del BCE la vigília ha estat el resultat d'una "anàlisi detallada de la situació" per part de l'organisme.