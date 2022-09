Arxiu - Lineal de fruita en un supermercat

Els preus dels aliments s'han multiplicat per més de set en passar del camp fins a la taula durant el mes d'agost passat en un context marcat per l'alça de la inflació, segons dades de l' Índex de Preus en Origen i Destinació dels aliments (IPOD) que mensualment elabora l'organització agrària COAG.

En concret, els alls van multiplicar per 7,48 el cost des de la cotització al camp fins al preu de venda al públic a les botigues, en passar de cotitzar a 0,79 euros per quilogram en origen per vendre's en destinació a una mitjana de 5,91 euros per quilo.

Per la seva banda, les pastanagues costaven als lineals de les botigues un 563% més que el preu pagat als agricultors al camp, és a dir 6,63 vegades per sobre , en marcar una cotització de 0,16 euros per quilo en origen i vendre's a una mitjana de 1,06 euros.

Igualment, els preus dels enciams es van revaloritzar 6,53 vegades del camp a la taula, passant dels 0,17 euros en origen fins als 1,11 euros al punt de venda al públic, mentre que les prunes van multiplicar el preu per 6,41, en passar d?un preu de 0,54 euros per quilo a l?agricultor a 3,46 euros al consumidor.

En general, els productes agrícoles van multiplicar al tancament d'agost el preu per 4,14 des de la cotització al camp fins al preu de venda al públic als lineals , mentre que els derivats de la ramaderia (pollastre, porc, conill o ous) ho van fer per 2,81.

En concret, el preu del quilogram de vedella va passar de cinc euros en origen a 18,99 euros per quilo als punts de venda al consumidor, és a dir, un 280% més.

D'aquesta manera, l'IPOD de productes agraris i ramaders publicat per COAG es va situar durant el mes d'agost a 3,83.