L' hostaleria catalana ha tancat juliol i agost , els mesos amb l'activitat turística més intensa de la temporada d'estiu, amb una mitjana alta d'ocupacions a totes les províncies, encara que els marges de beneficis són menors als que es correspondrien a causa de la inflació.

Alguns professionals expliquen que alguns han optat per augmentar els preus de les reserves d'última hora, per anivellar-se amb la pujada dels preus de l'energia i d'altres productes com els d'alimentació, però d'altres han mantingut les tarifes malgrat la inflació; tots ells tindran aquest any menys marge de beneficis per millorar els establiments.

El president de l'associació catalana de càmpings, Miquel Gotanegra , ha celebrat que aquest estiu ha servit per "recuperar la confiança" del client europeu i també per fidelitzar el nou client català, nascut arran de la pandèmia de coronavirus, de la qual aquests establiments van sortir reforçats.

En aquest sentit, ha concretat que les ocupacions han oscil·lat al voltant del 70% i 75% al juliol, ia l'agost ja han pujat fins al 85% i el 90% , destacant les destinacions de costa per sobre de les d'interior, i ha advertit que per cobrir les necessitats d?aquesta demanda els empresaris s?han trobat amb manca de mà d?obra.

Ha explicat que els clients que havien reservat amb anticipació les vacances han mantingut els preus i que els marges del sector seran menors, de manera que "s'hauran de fer menys millores de les que es vol".

LES CASES RURALS TEMEN L'HIVERN

El president de la Confederació Catalana d´Agroturisme i Turisme Rural (Concatur), Ferran Puig, ha sostingut que els seus associats han registrat ocupacions d´entre el 75% i el 85% al juliol i del 85% i 95% a l´agost, les mateixes xifres que el 2019.

Tot i que considera que la pandèmia ha despertat l'interès per les cases rurals, ha advertit que hi ha alguns establiments que preferiran no obrir a l'hivern per l'increment dels costos de l'energia: "Encendre la calefacció per a un 50% d'ocupació no surt a compte.

D'altra banda, Carles Barcons, president de la Confederació del Turisme Rural i l'Agroturisme de Catalunya, ha assegurat que esperaven "que la temporada fos millor" i, igual que els seus companys, tem que alguns associats no obrin a l'hivern.

I la gerent de l'Associació de Cases de Turisme Rural de les Comarques Gironines, Tere Vilà, ha indicat que s'han registrat ocupacions del 65% al juliol i del 95% a l'agost, destacant com a destí la Costa Brava (Girona) i l'interior de Girona, tot i això, els propietaris també es plantegen la viabilitat d'obrir a l'hivern.

"NORMALITAT" A LES AGÈNCIES DE VIATGE

El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave), Jordi Martí, ha celebrat que el sector ha tornat "a la normalitat" anterior a la pandèmia, acostant-se majoritàriament als resultats registrats aleshores i, en alguns casos, superant-los.

Martí ha dit que l'oferta s'ha encarit i que no n'hi ha hagut prou per donar sortida a la demanda d'última hora pel fet que no totes les rutes aèries han funcionat amb normalitat, en les seves paraules.

Aquest sector també ha patit falta de professionals i ha pujat els preus per fer front a la inflació per la qual, segons Martí, les tarifes poden continuar ascendint a la tardor, cosa que "caldrà veure com repercuteix en les vendes".

GIRONA ENCAREIX ELS SEUS PREUS

Josep Carreras, president de l'Associació d'Hosteleria, Turisme i Restauració de Girona, ha destacat les ocupacions del mes d'agost per sobre de les de juliol i que les reserves ja han començat a baixar al setembre.

Les tarifes han pujat de l'ordre d'entre el 10% i el 15%, però "l'increment dels preus de l'energia pràcticament ha menjat el marge de benefici", ha lamentat, i ha afegit que un 60% dels seus associats no veu clara la viabilitat del negoci de cara a l'hivern i es planteja tancar definitivament.

TARRAGONA, MARCADA PER LA PÈRDUA DEL MERCAT RUS

El portaveu de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Xavier Guardià, també ha celebrat ocupacions entre el 70% i el 90% --en espera de dades definitives--, però ha destacat la falta del mercat rus, important per al territori, i una represa del britànic “més lenta” del que esperaven.

Lamenta també falta de treballadors, per la qual cosa opta per potenciar la formació professional i per "treure el mite negatiu de la feina d'hostaler" i, com els seus companys, la pujada del preu de l'energia i els aliments, que han fet encarir l'oferta .

MÀXIMS HISTÒRICS A LLEIDA

Finalment, el secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida , Ramon Solsona, ha celebrat que els establiments han registrat ocupacions màximes de la seva sèrie històrica aquest estiu: concretament, els càmpings han acollit unes 171.000 persones -el millor registre- - i els hotels a 216.000, la segona millor xifra, per darrere de la de 2006.

També han augmentat els preus en aquesta província catalana, els establiments dels quals afronten l'hivern "amb màxima incertesa", marcada per la inflació, però amb les esperances posades a la temporada de neu.