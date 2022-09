L' Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya va pujar un 10,2% a l'agost respecte a un any abans , 0,1 punts menys del registrat al juliol, i la taxa intermensual va créixer un 0,3%, segons dades fetes públics aquest dimarts 13 de setembre per l' Institut Nacional d'Estadística (INE) .

A tot Espanya, l'IPC va pujar un 10,5% a l'agost amb relació al mateix mes del 2021 , tres dècimes inferior a la del mes anterior; la taxa de variació mensual va ser del 0,3%, i la inflació subjacent es va situar al 6,4%; 0,3 punts més que el mes passat.

La taxa interanual de Catalunya se situa per sota de la mitjana a Espanya (10,5%), que per dalt està liderada per Castella-la Manxa (12,6%), Astúries (10,6%), Galícia (11%) ) i Cantàbria (10,1%).