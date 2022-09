Arxiu - Bandera de la UE - Philippe Buissin/European Parlia / DPA - Arxiu

Els ministres d'Energia de la Unió Europea es reuniran divendres que ve 30 de setembre en un consell extraordinari en què abordaran les mesures energètiques d'emergència presentades per la Comissió Europea per fer front als alts preus de l'energia al mercat comunitari.

Els Vint- i-set debatran les seves posicions sobre la proposta legislativa que el Col·legi de Comissaris discuteix aquest dimarts i preveu adoptar dimecres amb mesures com posar un límit als beneficis extraordinaris de les productores d'electricitat a partir de renovables o nuclears, fixar una taxa de solidaritat aquelles companyies productores a partir de combustibles fòssils o establir un objectiu de reducció de consum d'electricitat.

La presidenta de l'Executiu comunitari, Ursula von der Leyen , presentarà aquest paquet de mesures al ple del Parlament Europeu a Estrasburg (França) perquè, posteriorment, passi a ser debatut pels Estats membres per formalitzar les mesures com més aviat millor.

Divendres passat, els responsables de la cartera d'Energia dels països europeus es van reunir de forma extraordinària per acordar les solucions a implementar per aturar la crisi energètica i garantir la seguretat energètica al bloc.

El consens aconseguit en aquesta reunió entre els ministres d'Energia de la UE va ser ampli pel que fa a fixar objectius d'estalvi d'electricitat. Tot i això, els Estats membres van manifestar divisions en una de les mesures estrella de Von der Leyen per posar un topall al preu del gas, ja que diverses delegacions com Itàlia o Bèlgica volen anar més enllà i que s'apliqui a totes les importacions de gas i no només el procedent de Rússia.