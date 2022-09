Els ous han pujat notòriament de preu / Arxiu

L' Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar tres dècimes a l'agost en relació amb el mes anterior, però va moderar la taxa interanual tres dècimes, fins al 10,5% , mantenint-se en nivells mai vistos des de fa més de 30 anys, segons les dades definitius publicats aquest dimarts per l' Institut Nacional d'Estadística (INE).



L'organisme ha elevat en una dècima la dada que va avançar a finals del mes passat, quan va estimar un IPC del 10,4%. També ha elevat dues dècimes l'augment mensual avançat, del 0,1% al 0,3%.

La dada d'agost és tres dècimes inferior al pic d'inflació assolit el mes de juliol passat , quan l' IPC es va situar en el 10,8% , el nivell més alt des del setembre del 1984.

Amb la moderació de tres dècimes registrada per l'IPC interanual a l'agost, la inflació acaba amb una ratxa de tres mesos consecutius d'ascensos a la taxa interanual: al maig va escalar fins al 8,7%; al juny va superar els temuts dos dígits (10,2%) i al juliol es va disparar fins al 10,8%. Agost és, per tant, el tercer mes consecutiu en què la inflació supera les dues xifres.



Segons l'INE, la moderació de l'IPC interanual fins al 10,5% és deguda, principalment, a la baixada dels preus dels carburants. De fet, el grup de transport va moderar més de 4,5 punts la taxa interanual, fins a l'11,5%, a causa de l'abaratiment de les gasolines i lubricants.



ELS PREUS DELS ALIMENTS MARQUEN PUJADA RÈCORD EN 28 ANYS



Per contra, a l'agost van pujar els preus de l'electricitat i els aliments. Aquests últims van registrar a l'agost una pujada interanual del 13,8%, taxa tres dècimes superior a la del juliol i la més alta des del començament de la sèrie, el gener del 1994. Destaca, especialment, l' encariment de la carn, el pa i els cereals i la llet, el formatge i els ous.



Al grup d' habitatge , la taxa interanual va augmentar gairebé dos punts a l'agost respecte al mes anterior, fins al 24,8%, per la pujada dels preus de l'electricitat, més gran que la registrada un any abans.



L' electricitat s'ha encarit el darrer any un 60,6% , incloent-hi les rebaixes impositives aplicades a la factura. Descomptant les rebaixes fiscals esmentades, la pujada interanual del preu de la llum seria del 75,3% a l'agost, gairebé 15 punts més.



Sense tenir en compte la rebaixa de l'impost especial sobre l'electricitat i les variacions sobre altres impostos, l'IPC interanual va arribar a l'agost a l'11,2%, set dècimes per sobre de la taxa general del 10,2%. Així ho reflecteix l'IPC a impostos constants que l'INE també publica dins d'aquesta estadística.

LLET, OUS I CEREALS DISPAREN ELS SEUS PREUS



L'últim any (agost del 2022 sobre el mateix mes del 2021), el que més ha pujat de preu han estat els combustibles líquids (+79,1%); altres olis (+71,2%); l' electricitat (+60,6%); les farines i altres cereals (+39%) i la mantega (+31,8%).



Per contra, el que més s'ha abaratit des de l'agost del 2021 són els peatges i aparcaments (-20,5%); els serveis de telefonia mòbil (-6,3%); els equips de telefonia mòbil (-5,1%); els equips audiovisuals (-4,9%), i els ordinadors personals (-4,6%).



Per rúbriques, la calefacció , l' enllumenat i la distribució d' aigua s'han encarit un 47,2% ; els olis i greixos han elevat els preus un 24%; els ous són un 22,4% més cars; la llet costa un 25,6% més, i els cereals, un 21,7% més. El transport personal , per part seva, és un 11,6% més car que fa un any pel preu de les gasolines.



A més, molts aliments registren pujades de dos dígits en els preus, com les fruites fresques (+12,1%); el pa i la carn de boví (tots dos un 15,2% més cars); la carn d'ocell (+17,6%); els productes lactis (+15,8%); les patates (+15,9%); els llegums i hortalisses fresques (+14,8%); cafè, cacau i infusions (+13%), la carn d' oví (+10,6%), i el sucre (+10,7%).



LA SUBJACENT ESCALA A NIVELLS RÈCORD DES DE 1993



La inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) va augmentar a l'agost tres dècimes, fins al 6,4%, el valor més alt des del gener del 1993. D'aquesta manera, la subjacent se situa més de 4 punts per sota de la taxa de l'IPC general.



El vuitè mes del 2022, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la seva taxa interanual en el 10,5%, dues dècimes inferior a la registrada el mes anterior. Per part seva, la variació mensual estimada de l'IPCA registra un increment de tres dècimes.

ELS PREUS DE L'ELECTRICITAT PUJEN UN 15,9% AL MES



En termes mensuals (agost sobre juliol), l'IPC va registrar un repunt de tres dècimes (dues per sobre del que s'esperava), davant del retrocés de tres dècimes experimentat al juliol i l'avanç del 0,5% d'un any abans.



Aquest repunt dels preus al mes respon a les pujades als grups d'aliments, habitatge, lleure i cultura i hotels, davant del descens experimentat en el transport i el vestit i el calçat per les rebaixes d'estiu.



El que va pujar més de preu el mes d'agost respecte al mes anterior van ser l'electricitat (+15,9%) i els paquets turístics nacionals (+13,3%), i el que més va baixar van ser els combustibles líquids (-11 ,4%) i la benzina (-10,9%).

QUINZE COMUNITATS REGISTREN UN IPC DE DOS DÍGITS



La taxa anual de l'IPC va baixar a l'agost a 13 comunitats autònomes, es va mantenir estable a la Comunitat Valenciana i Extremadura i va augmentar a les Balears i les Canàries, en quatre i una dècima, respectivament.



Per la seva banda, els descensos més importants es van registrar a Castella-la Manxa (sis dècimes menys que al juliol), i Astúries i Galícia , la taxa interanual de la qual va baixar mig punt.



Al tancament d'agost, 15 comunitats més de Melilla presentaven taxes interanuals de dos dígits. Les taxes més altes les registraven Castella-la Manxa (+12,6%), Castella i Lleó (+11,8%), Extremadura (+11,5%), La Rioja (+11,4%), Aragó ( +11,1%) i Galícia, Múrcia i Navarra, totes amb una taxa de l'11%.



A l'extrem contrari, amb les taxes d'inflació més baixes , es van situar Madrid (+9,3%), Canàries (+9,5%), la ciutat autònoma de Ceuta (+9,8%), Cantàbria (+10, 1%) i Catalunya (+10,2%).



A l'agost dues províncies espanyoles presentaven un IPC interanual superior al 13% : Toledo (+13,3%) i Lleó (+13,1%). Així mateix, quatre províncies van registrar una alça més gran al 12%: Ciudad Real (+12,9%), Àvila (+12,5%), Conca (+12,4%) i Lleida (+12,2%).



Per la seva banda, Tenerife , amb una taxa del 8,9%, va ser l'única província amb una inflació inferior al 9% i només tres més van registrar una taxa interanual menor al 10%: Madrid (+9,3%), Barcelona ( +9,7%) i Ceuta (+9,8%).