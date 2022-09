Damià Calvet amb Orna Hozman-Bechor @Port de Barcelona

El Port de Barcelona i el Port d'Ashdod han signat avui un acord per explorar oportunitats de col·laboració en projectes innovadors que permetin l'intercanvi de coneixements a nivell marítim i logístic, el desenvolupament de negocis i d'infraestructures conjunts. L'acord ha estat signat pel president del Port de Barcelona, Damià Calvet , i per la presidenta del Consell d'Administració del Port d'Ashdod, Orna Hozman-Bechor , en el marc de la visita oficial que una delegació d'innovació del port israelià ha realitzat avui a la capital catalana.



Dins aquest acord de col·laboració, que enfortirà la relació entre els dos ports , es facilitarà a start-ups israelians seleccionades la realització de la prova de viabilitat del seu projecte al port català , una etapa en la qual els emprenedors implementen la idea o mètode per demostrar com funcionaria el seu projecte i la seva utilitat, després de passar per un procés semblant al Port d'Ashdod. Aquestes start-ups se'n veuran beneficiades amb les oportunitats empresarials i tecnològiques que s'obren al Port de Barcelona.

Working event amb 11 start-ups i inversors al Hub de la Cambra de Barcelona - Cambra de Barcelona



La presidenta del Consell d'Administració del Port d'Ashdod, Orna Hozman-Bechor, ha destacat que "aquest és el primer acord que signem amb un port europeu" i ha afirmat que "seguirem treballant enèrgicament per ampliar les col·laboracions en innovació amb els ports líders del món Es tracta d'un moviment estratègic que donarà resultats òptims per al port, l'economia israeliana i, també, el sistema portuari internacional La innovació israeliana que cultivem a les nostres incubadores tecnològiques té molt a oferir en una varietat d'àmbits que poden fer que el món del transport marítim i dels ports sigui molt més eficient, començant pel camp de la logística i el transport, per a sistemes de control i energia verda. món és una fita important per aprofundir en les connexions internacionals, tecnològiques i econòmiques d'aquestes start-ups i les seves empreses, així com del P port d'Ashdod i tot l'Estat d'Israel. Com a port nacional d'Israel, estem orgullosos de fomentar la difusió de la innovació israeliana a l'estranger”.



El president del Port de Barcelona, Damià Calvet , ha explicat que “és un honor per al Port de Barcelona i per a mi, com a president, estar avui aquí juntament amb un altre actor clau de la Mediterrània buscant solucions especials per afrontar els nostres reptes comuns. La innovació i la transformació digital estan creant un nou paradigma als diferents sectors econòmics i els ports no en són una excepció.Al Port de Barcelona, estem convençuts que hem d'adoptar la innovació i les noves tecnologies –com el big data, blockchain, intel·ligència artificial o internet de les coses- per ser més eficients , més sostenibles i més competitius.I ho hem de fer en cooperació amb ports de tot el món i també en cooperació amb el sector privat, fomentant les start-ups i les seves empreses. la Mediterrània tenim les condicions per desenvolupar una xarxa de ports intel·ligents: estimulant la transformació digital i acollint centres d'innovació, els nostres tos poden impulsar encara més la prosperitat i la feina”.

Aprofitant la visita de la delegació del Port d'Ashdod a Barcelona, s'ha organitzat al port català una jornada on 15 start-ups israelianes han exposat les iniciatives innovadores en logística portuària, transport marítim, economia blava i ciberseguretat amb l'objectiu de donar a conèixer a la comunitat logístic-portuària de Barcelona les solucions en què s'està treballant i cercar sinergies amb start-ups locals que puguin resoldre els problemes comuns de l'entorn portuari.



Finalment, s'ha anunciat que Ashdod serà el port convidat a la propera edició de Smart Ports. Piers of the Future , que se celebrarà entre el 15 i el 17 de novembre d'aquest any en el marc de l'Smart City Expo World Congress.