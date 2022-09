Un dels actes de l'edició del 2021. Foto: CZFB

La 3a edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW ), organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB ), arriba al DFactory Barcelona del 3 al 6 d'octubre amb un format d'èxit de caràcter disruptiu, per tal de reunir i dirigir les transformacions tecnològiques i econòmiques a nivell mundial. Durant els quatre dies, el BNEW reunirà fins a 600 speakers que oferiran 180 hores de contingut distribuïdes en 130 panells, sessions i debats per tractar diferents qüestions que giren al voltant de les set temàtiques seleccionades: Digital Industry, Real Estate, Mobility, Talent, Sustainability, Invest i Experience .

L'esdeveniment recupera la presencialitat a l'imponent edifici del DFactory Barcelona , el principal node d'indústria 4.0 del sud d'Europa, però mantindrà la seva naturalesa híbrida , per la qual cosa també es podrà assistir on-line a totes les conferències.

SPEAKERS DE PRIMER NIVELL PER IMPULSAR EL DEBAT EN TOTS ELS ÀMBITS

Caracteritzat pel caràcter transformador i global, l'esdeveniment comptarà amb la participació de centenars d'experts amb perfils diferenciats que donaran a conèixer la seva visió sobre diferents qüestions i exposaran les claus per continuar avançant cap a la indústria 4.0 des de diferents angles.

BNEW Mobility es convertirà en la principal trobada del sector, en què participaran importants personalitats com Sara Aagensen , Secretària d'Estat d'Energia al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; Pere Navarro Olivella , Director General de la Direcció General de Trànsit (DGT); Marta Subirá , presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; o Arturo Pérez de Lucía , director general de l'Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls de la Mobilitat Elèctrica (AEDIVE), entre d'altres.

D'altra banda, alguns dels experts en sostenibilitat que estaran presents a BNEW Sustainability són Josefina Lindblom , responsable de polítiques a la Comissió Europea; Eva Saldaña , directora executiva de Greenpeace Espanya; o Francesc Reguant , president de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Per fer front als principals reptes que presenta el futur del sector immobiliari, BNEW Real State comptarà amb la presència de ponents com Ismael Clemente , CEO de MERLIN Properties; Javier Burón , gerent d'habitatge a l'Ajuntament de Barcelona; Gerard Duelo , president del Consell General dels Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària d'Espanya, del Coapi de Barcelona i de l'Associació d'Immobiliaris de Catalunya; i Xavier Vilajoana , president de l'Associació de Promotors de Catalunya (Apce); entre d'altres.

A BTalent es cercaran respostes a les noves necessitats formatives i laborals de la mà d'especialistes com Raül Blanco , secretari general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme; Conxita Font, responsable dels fons europeus a la secretària d'Afers Estrangers i la UE; o José Luis Regaliza , responsable de selecció, formació i desenvolupament d'El Corte Inglés.

A la vertical BNEW Invest , personalitats com Juan Pablo Rivera , CEO de la Zona Franca de Bogotà (Colòmbia); Carlos Wong , director general de la Zona Franca de Coiol (Costa Rica); o Maria Camila Moreno , directora executiva de l'Associació de Zones Franques de les Amèriques (AZFA); es donaran cita per explorar les noves tendències dinversió i oportunitats de destinacions per establir nous negocis.

Finalment, BNEW Digital Industry comptarà amb ponents de la talla de Chandana Fitzgerald , directora general i directora mèdica de HEALTH XL; Pedro Mier , president de l'Associació Multisectorial d'Empreses Espanyoles d'Electrònica i Comunicacions (AMETIC); o Daniel Setó , director general d'ALISYS; per debatre sobre temes d'indústria 4.0, centres de desenvolupament i innovació tecnològica, Intel·ligència Artificial i IOT, entre d'altres.

A més, la nova edició del BNEW acollirà durant la celebració el testimoni de quatre Inspirational Speakers que aportaran els seus coneixements i experiències sobre les principals tendències del sector: Josef Ajram , especialista en borsa i mercats; Mar Romera , especialista en intel·ligència emocional; Ramon Fauria , mentalista corporatiu; i Laura Rojas-Marcos , doctora en psicologia.

"La indústria 4.0 està avançant a un ritme tan accelerat que hem d'estar preparats per als reptes i les oportunitats que ens presenta el futur més proper" , assenyala Pere Navarro , delegat especial de l'Estat al CZFB. " Amb aquesta nova edició del BNEW volem analitzar la transformació que està vivint cada sector en l'avenç cap a la nova economia i, per això, resulta imprescindible comptar amb el coneixement i l'experiència dels millors experts a cada àrea" .

Blanca Sorigué , directora general del CZFB, explica que " els debats i les sessions dels Inspirational Speakers són dos dels grans reclams del BNEW que s'emeten de manera simultània a tots els canals de la plataforma" . " Els testimonis dels speakers de primer nivell amb què comptem il·lustren amb molts exemples els assistents de l'esdeveniment per emprendre o encaminar els seus negocis cap a la indústria 4.0" , afegeix.

Per poder inscriure's , el BNEW disposa d' una pàgina web amb informació de l'esdeveniment , mentre que als perfils de Twitter i LinkedIn el CZFB va donant a conèixer els diferents speakers i les empreses participants .