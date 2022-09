Foto; CaixaBank

El president de CaixaBank , José Ignacio Goirigolzarri , va rebre el dimecres 14 de setembre el Premi Empresari de l'Any 2021 per la UPF-BSM pel seu lideratge en la integració amb Bankia , a la seu del centre universitari a Barcelona.



En un discurs a l'acte de lliurament, Goirigolzarri va reivindicar "el lideratge institucional " com a eina per garantir la sostenibilitat dels projectes empresarials, ha informat CaixaBank en un comunicat. "Els lideratges institucionals han de tenir dues referències bàsiques: una cultura basada en valors forts, que inspirin l'estratègia de l'empresa, i la creació d'una xarxa de líders locals", ha defensat.



Segons ha defensat, els valors "no es poden reduir a ser meres restriccions o limitacions", sinó que han de ser centrals en la definició de les estratègies empresarials, i els lideratges locals han de donar agilitat a l'organització.

Goirigolzarri ha afirmat que no és partidari de lideratges personalistes i carismàtics en grans empreses: “Aquest tipus de lideratge comporta riscos evidents per a la sostenibilitat dels projectes i per al creixement de les persones”.

Ha advertit que perquè un projecte sigui sostenible cal que tingui "una rendibilitat per sobre del cost de capital" i amb clients satisfets, i per això es necessiten equips compromesos, ha dit.

Això requereix, alhora, "un reconeixement social, perquè cap empresa, sector o projecte pot ser viable si la societat no vol que existeixi, si la societat no troba la seva utilitat", ha ressaltat.

El president de CaixaBank també ha considerat essencial que les persones se sentin part d'un projecte, cosa que ha de portar a "rebutjar conductes insolidàries i a curt termini, perquè el treball en equip és sinònim de lleialtat i generositat".

Goirigolzarri també va rebre els elogis del rector de la UPF, Oriol Amat, que va destacar el lideratge de Goirigolzarri en la fusió amb Bankia i va definir l' empresari com un "exemple" que simbolitza els valors que la BSM vol transmetre als seus alumnes ia tota la comunitat.