Mobilitat sostenible Iberdrola Burger King

Iberdrola i Burger King® han posat en marxa a l'aparcament dels establiments de Cambrils i el Vendrell punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Les dues entitats van signar l'any passat un acord per electrificar els pàrquings de prop de 400 restaurants del grup de restauració a què pertany la cadena a Espanya, Restaurant Brands Iberia, ia cada un dels locals de Cambrils i el Vendrell s'han instal·lat dos carregadors de 50 quilowatts (kW) que possibilitaran la càrrega simultània d'altres automòbils durant les 24 hores del dia.

Els usuaris d'aquestes instal·lacions recarregaran la bateria dels cotxes elèctrics amb energia 100% verda, procedent de fonts de generació renovable, amb certificat de garantia d'origen (GdOs). Amb la posada en marxa d'aquests quatre punts de recàrrega la companyia ja suma més de 20 estacions a tota la província, repartides per Roquetes, àrea de servei de Cambrils, Reus i Tarragona.

A més, els punts de recàrrega estaran localitzats a l'App de Recàrrega Pública Iberdrola. Es tracta de l'única aplicació a Espanya que incorpora informació verificada de tots els carregadors de vehicle elèctric, tant els d'Iberdrola, com els d'altres operadors, des de la qual es pot geolocalitzar el carregador, comprovar-ne l'operativitat en temps real i reservar i pagar des del mòbil.

En paraules del director general de Restaurant Brands Iberia, Borja Hernández d'Alba: “ des del grup, l'any passat vam tancar un acord amb Iberdrola, amb caràcter exclusiu per als propers 10 anys, amb l'objectiu d'instal·lar als pàrquings dels nostres restaurants Burger King® i Popeyes® fins a 400 punts de recàrrega ràpida i superràpida per a vehicles elèctrics a Espanya. A dia d'avui ja n'hem instal·lat 84, sent el 2022 un any clau per al desplegament d'aquest servei”.

Per a Joaquin Lloret , delegat Comercial d'Iberdrola a Catalunya, aquests nous punts de recàrrega reflecteixen “l'esforç que Iberdrola està fent en la implantació de la infraestructura per al vehicle elèctric a Catalunya, on ja disposem de 150 estacions de càrrega ràpida i superràpida operatius i de 550 en construcció, tots subministrats amb energia renovable”.

Mobilitat elèctrica i recuperació en verd

L'elèctrica desplega un pla de mobilitat sostenible, amb una inversió de 150 milions d'euros, amb què intensificarà el desplegament de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics els propers anys. La iniciativa preveu la instal·lació de prop de 150.000 punts de recàrrega, tant a llars, com a empreses, així com a via urbana, a ciutats ia les principals autovies en els propers anys. L'aposta pel desplegament d'estacions d'alta eficiència es concretarà en la instal·lació d'estacions ultraràpides (més de 350 kW), superràpides (més de 150 kW) i ràpides (50 kW).

Iberdrola és conscient de la necessitat impulsar l'electromobilitat a Espanya a través d'una acció coordinada i eficaç amb els principals agents implicats. En aquest sentit, la companyia ja ha completat més de 50 acords de desplegament d'infraestructura amb administracions, institucions, empreses, estacions de servei, concessionaris i fabricants de vehicles elèctrics.