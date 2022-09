Foto: Europa Press



La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera , ha assegurat aquest 16 de setembre que el Govern treballa en una "solució" per mitigar l'increment del preu del gas a les comunitats de propietaris que compten amb calderes comunitàries per a la calefacció , segons ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya .

La ministra ha destacat que les comunitats de veïns amb aquest tipus d'instal·lacions no es poden acollir a les tarifes regulades de gas (l'increment de les quals està limitat per llei al 5% trimestral) pel fet que aquestes estan dissenyades per a clients que tenen contractat volum petit . "Les calderes de les comunitats de propietaris contracten un volum molt més gran, per tant, no poden accedir a aquesta tarifa", ha detallat.

De la mateixa manera, Ribera ha assegurat que s'està treballant en un "sistema de contenció de l'increment" dels preus del gas que afecten aquest tipus d'instal·lacions comunitàries a Espanya, on s'estima que n'hi ha al voltant de 900.000 , segons les xifres que manegen .

Pel que fa als terminis per a l'aprovació d'aquesta mesura, la titular de Transició Ecològica ha afirmat que es preveu que estigui a punt abans de finals d'any. "Volem que arribi (la mesura) abans que els ciutadans comencin a rebre les factures de calefacció", ha subratllat.