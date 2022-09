Noves varietats de quefir natural i de coco Hacendado / Mercadona

Mercadona, una de la cadena de supermercats més importants d'Espanya, ofereix quefir natural 0% matèria grassa i quefir de coco per satisfer la demanda dels qui busquen les propietats probiòtiques d'aquest producte de maneres diferents.

El quefir natural 0% matèria grassa és una solució sense sucres afegits, desnatada, líquida, fàcil i ràpida de consumir sola o com a base per fer batuts amb fruites i cereals. Pel que fa al quefir de coco, és la primera solució vegetal bevible que ofereix Mercadona, endolcida amb atzavara, i especialment indicada per a vegans i vegetarians, apta per als intolerants a la lactosa i al·lèrgics a la proteïna de la llet.

Aquestes varietats de quefir natural i de coco les elabora el Proveïdor Totaler Productes del Moianès a les seves instal·lacions de Moià (Barcelona).

MÀXIMA QUALITAT AL MILLOR PREU

El 1993 Mercadona va posar en marxa l'estratègia SPB (Sempre Preus Baixos), després d'observar i constatar que els productes que més es venien eren els que tenien una màxima qualitat al millor preu, sempre per aquest ordre, i no canviaven de cost constantment. Durant tots aquests anys, no ha deixat d'apostar per la qualitat, que és un dels reptes principals als quals s'enfronten diàriament tots els departaments de la cadena i l’impuls de la qual representa una oportunitat clara per poder continuar oferint a "El Cap” (client) productes, un a un, diferencials.

Tot això es du a terme a través d'una estratègia que fomenta el consum conscient i crític, que es guia per criteris socials i mediambientals, i que persegueix un objectiu clar: garantir un consum de productes de la màxima qualitat amb el menor impacte possible.