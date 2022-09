Soler (IEF) planteja la possibilitat que hi hagi errors de previsió sobre l'"hecatombe econòmica" | @ep

El director de l'Institut d'Estudis Financers (IEF), Josep Soler, ha plantejat aquest divendres que hi pot haver un error de previsió davant els avisos d'una "hecatombe econòmica" a la tardor, segons un comunicat de Cornellà Creació.

"Tanta unanimitat en les previsions d'hecatombe econòmica a partir de la tardor em fa pensar en un altre error de previsió i que al final no n'hi hagi per tant", ha explicat.

Ha assenyalat que, malgrat les previsions negatives, hi ha "elements positius", i ha subratllat la necessitat d'analitzar com es comportarà el crèdit bancari i les possibilitats de finançament alternatiu que hi ha.