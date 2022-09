En una activitat (dipòsit i emmagatzematge) es va mantenir sense canvis. Així ho revela l'Índex de Preus del Sector Serveis, que té com a objectiu facilitar trimestralment índexs de l'evolució del preu dels serveis proporcionats a empreses per cadascun dels sectors des del punt de vista del productor. Al costat dels ascensos interanuals sobresurt el transport aeri de passatgers, amb una variació dels preus del 25,1% , més de 16 punts per sobre de la del trimestre anterior; i la publicitat, que va elevar la taxa anual més d'1,5 punts, fins al -0,9%. Entre les activitats que van retallar la taxa interanual destaquen les telecomunicacions, que van reduir nou dècimes la taxa anual, fins al -1%, i les activitats de seguretat i investigació, que van registrar una taxa interanual del 2,9%, quatre dècimes per sota de la del trimestre anterior.