Sánchez Llibre recolza apujar més el salari mínim però pactant amb els empresaris | @ep

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha donat suport a pujar més el salari mínim interprofessional a Espanya , però demana al Govern que sigui pactat amb els empresaris: "No pot ser una decisió unilateral".

En una entrevista de ' La Vanguardia ' aquest diumenge recollida per Europa Press, ha explicat que ha defensat el pacte de rendes dins de la CEOE i ha afegit: “Ho he parlat privadament amb el president Garamendi i no he sentit mai una veu en contra ".

Pel que fa al Govern , ha instat el president Pedro Sánchez a "tenir el coratge" d'impulsar un pacte de rendes, un acord entre empresaris, sindicats, funció pública, pensionistes i grups parlamentaris per repartir equitativament els costos de la crisi, preservar la cohesió social i evitar grans desigualtats.

Sobre l'estat de l'economia, ha respost que és un moment de gran incertesa i que "les previsions apunten una gran tempesta econòmica", tot i que prefereix ser optimista i defensa cercar solucions que responguin a l'excepcionalitat del moment.

ANTONIO GARAMENDI



En preguntar-li si recolzarà la candidatura d' Antonio Garamendi a la reelecció com a president de la CEOE , ha respost: "Oficialment encara no sé si es presentarà, no m'ho ha dit. El que sí que sé és que Foment no es presentarà, però demanem aquesta més participació en les decisions".

Ha destacat que Foment és l'organització territorial més important de la CEOE i entitat fundadora, ha constatat que dirigir la CEOE no és fàcil però ha insistit: “Ens agradaria que en el futur hi hagi més debat, més participació dels vicepresidents i de les organitzacions a la presa de decisió".

GENERALITAT



Sobre l' Executiu d'ERC-Junts, ha dit que "ara més que mai el Govern hauria d'estar molt cohesionat, i demana que tant la Generalitat com el Govern facin uns pressupostos que no graven l'economia productiva, solidaris amb les classes més desafavorides, que no castiguin la inversió pública i que recompensin la creació de llocs de treball.

També s'ha referit a la situació de Rodalies : ha reiterat que el dèficit d'infraestructures de Catalunya és insostenible i ha urgit a un acord Estat-Generalitat sobre un procés de traspàs integral de Rodalies , regionals i Avant a Ferrocarrils de la Generalitat .