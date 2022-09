Quines són les 20 ciutats amb més milionaris al món? | @ep

Un nou estudi que ha estat realitzat per la firma Henley Global Citizens i recollit per El Economista , i que fa un seguiment de les tendències d'inversions i patrimoni privat a tot el món, ha volgut analitzar quines són aquelles ciutats on es mou més diners i en quins es concentren el nombre més gran de milionaris.

La primera ciutat més rica del món i que concentra la major quantitat de milionaris és Nova York , amb un total de 345.600 rics. Pel que fa a països, els Estats Units són el destacat líder en aglutinar cinc ciutats entre les 10 primeres i un total de sis entre les 20 amb més milionaris.

En aquest sentit, el país nord-americà compta amb set de les 10 persones amb més fortuna al món, com són, per aquest ordre, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Larry Page, Sergey Brin i Larry Ellison.

Les 20 ciutats amb més milionaris:

1. Nova York (EUA)

2. Tòquio (Japó)

3. Badia de San Francisco (EUA)

4. Londres (Regne Unit)

5. Singapur (Singapur)

6. Los Angeles i Malibú (EUA)

7. Chicago (EUA)

8. Houston (EUA)

9. Pequín (Xina)

10. Xangai (Xina)

11. Sidney (Austràlia)

12. Hong Kong (Regió Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular de la Xina)

13. Frankfurt (Alemanya)

14. Toronto (Canadà)

15. Zuric (Suïssa)

16. Seül (Corea del Sud)

17. Melbourne (Austràlia)

18. Dallas (EUA)

19. Ginebra (Suïssa)

20. París (França)

La segona ciutat amb més milionaris és Tòquio, la capital japonesa amb 304.900 persones milionàries i, en tercer lloc, l'Àrea de la Badia de San Francisco. Completen el rànquing de les 5 primeres ciutats, Londres (272.400 milionaris) i Singapur (249.800 milionaris).

Les dades només inclouen les persones residents i estan preses fins al juny de 2022. A més, segons l'informe, “de les 20 ciutats enumerades, 14 es troben a països que acullen programes formals de migració per inversió i fomenten activament la inversió estrangera directa a canvi de drets de residència o ciutadania".

D'altra banda, l'informe analitza quines són les ciutats que més ràpid han crescut en nombre de milionaris durant el primer semestre del 2022. Aquí és Unió dels Emirats Àrabs el gran dominador, amb tres ciutats ( Sharjah, Dubai i Abu Dabi ) entre les 10 primeres.

"Les ciutats amb fortes indústries del petroli i gas van obtenir resultats especialment bons, com Riad, Sharjah, Luanda, Abu Dhabi, Doha i Llacs. Les ciutats nord-americanes de Texas i Florida també van obtenir bons resultats, ja que estan traslladant cada cop més les seves seus a aquests estats", explica Henley Global Citizens.

Les 10 ciutats amb més creixement de milionaris:

1. Riad (Aràbia Saudita)

2. Sharjah (Emirats Àrabs Units)

3. Lusaka (Zàmbia)

4. Dubai (EAU)

5. Luanda (Angola)

6. Abu Dabi (EAU)

7. Llacs (Nigèria)

8. Austin (EUA)

9. Doha (Qatar)

10. Hangzhou (Xina)