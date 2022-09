L'esgarrifosa quantitat que ha recaptat Hisenda per les pujades fiscals del 2021 | @ep

El Govern d' Espanya està incrementant la seva recaptació a causa sobretot de la pujada de l' IRPF per a rendes altes i la limitació de les aportacions bonificades a plans de pensions individuals en vigor des del 2021 . Totes aquestes mesures dutes a terme per l' Executiu ha reportat 691 milions d'euros a la Hisenda pública els set primers mesos de l'any 2022.

Si es tenen en compte la totalitat de mesures fiscals incorporades als Pressupostos del 2021 i tal com informa L'Economista , Hisenda ha recaptat un total de 974 milions d'euros d'acord amb l'informe de recaptació tributària del mes de juliol. La principal mesura que ha aportat més recursos a l'executiu ha estat la pujada de l'IRPF per a rendal alta i la limitació de les deduccions en les aportacions a plans de pensions, l'impacte de les quals s'aprecia per primera vegada de manera clara a l'informe de juliol, que ja incorpora el primer pagament de la liquidació de la campanya de la renda del 2021 (primer exercici en vigor).

Evolució de la recaptació | Hisenda

Tot i que encara falta incorporar les dades del segon pagament, simplement la pujada d' IRPF ha aportat aquest any més de 300 milions d'euros que és el que tenia pràcticament previst el Govern per a tot l'exercici.

En el cas de la limitació de les aportacions bonificades a plans de pensions –va passar de 8.000 a 2.000 euros en els individuals però va pujar de 8.000 a 10.000 euros en el cas dels conjunts–, ha aportat 352 milions, encara lluny de l'objectiu (580 milions).

Els pressupostos del 2021 també van incorporar dos nous impostos, un sobre les transaccions financeres i un altre sobre determinats serveis digitals, que fins al juliol havien recaptat 26 i 140 milions, respectivament, lluny tant de l'objectiu inicial (850 i 968 milions) com de la previsió inclosa en els pressupostos de 2022 (372 i 225 milions).

A això se suma la pujada del tipus de l'impost de primes d'assegurances, que ha permès recaptar fins al juliol 46 milions addicionals (l'objectiu per al 2022 és de 52 milions), i de l' IVA de les begudes ensucrades i edulcorades, que ha permès recaptar 75 milions (l'objectiu era de 60 milions).

Segons la mateixa Agència Tributària , hi ha diversos factors darrere d'aquest avenç, entre els quals destaca la recaptació més gran de l' IVA (creix un 17,8%) derivada tant de la millora del consum com de les pujades de preus per efecte de la inflació.

Aquest avenç es produeix malgrat que la rebaixa de l' IVA de l'electricitat ha restat 930 milions, un estalvi per als consumidors a què se sumen els derivats de la supressió de l'impost sobre el valor de l'energia elèctrica (2.175 milions) i la rebaixa de l?impost especial de l?electricitat (1.163 milions), fins a un impacte total de 4.268 milions.