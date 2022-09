Façana de l'edifici de CaixaBank a Barcelona / @EP

CaixaBank va adquirir la setmana passada 14,58 milions d'accions pròpies per un import total de 51,05 milions d'euros , en el marc de la recompra de títols que està duent a terme, segons ha notificat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors ( CNMV).



El banc ja ha recomprat 411,36 milions d'accions per un import agregat de 1.298 milions d'euros des que va arrencar el programa el 17 de maig passat. Això suposa haver arribat al 72,1% de l'import màxim autoritzat per a la recompra, que puja a 1.800 milions d'euros.



CaixaBank ha comunicat que el preu mitjà ponderat a què va recomprar accions entre el 12 i el 16 de setembre va ser de 3,5 euros, mentre que des de l'inici del programa el preu mitjà al qual s'han adquirit és de 3,16 euros. Les accions de l'entitat cotitzaven aquest dilluns a les 10 hores a un preu de 3,52 euros.



El programa de recompra d'accions no excedirà el 10% del capital social del banc, la durada màxima serà de 12 mesos i el gestor elegit per executar les compres ha estat Morgan Stanley Europe SE.

Les adquisicions s'estan efectuant al Sistema d'Interconnexió Borsari Espanyol-Mercat Continu, així com a DXE Europe, Turquoise Europe i Aquis Exchange.



Aquesta recompra s'inclou dins de la remuneració prevista al Pla Estratègic que l'entitat ha dissenyat per al període 2022-2024, presentat el 17 de maig passat. En concret, CaixaBank preveu generar al voltant de 9.000 milions de capital que preveu repartir entre els accionistes fins al 2024 a través de dividends en efectiu i programes de recompra.



Com a conseqüència del programa de recompra, CaixaBank ha elevat la seva cartera en els darrers mesos. Segons va notificar divendres passat a la CNMV, el banc ja té de manera directa i indirecta 415,82 milions de títols, representatius del 5,159% del capital.