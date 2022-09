Paloma Martín, consellera de Medi Ambient, Habitatge i Agricultura de la Comunitat de Madrid; i Rafael Herrador, director territorial de Madrid Metropolitana de CaixaBank / Caixabank

imagin, la plataforma de serveis digitals i estil de vida per a joves impulsada per CaixaBank, ha participat avui a la signatura del primer conveni entre entitats financeres i la Comunitat de Madrid per afavorir l'adquisició d'un primer habitatge per part de persones menors de 35 anys i residents a qualsevol municipi de la regió.

El director territorial de Madrid Metropolitana de CaixaBank, Rafael Herrador ; la consellera de Medi Ambient, Habitatge i Agricultura de la Comunitat de Madrid, Paloma Martín ; i el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació de la Comunitat de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, han subscrit un acord de col·laboració gràcies al qual els joves que vulguin accedir a un primer habitatge en propietat ho podran fer amb una hipoteca en condicions avantatjoses oferta per imagin i amb finançament per sobre del 80% del valor de limmoble.

Per al director territorial de Madrid Metropolitana de CaixaBank “aquesta col·laboració amb la Comunitat de Madrid és un suport important per millorar les condicions de finançament de joves que volen fer realitat un projecte tan important com és la compra del seu primer habitatge. La nostra entitat és líder en crèdit hipotecari i també en serveis financers per a joves, a través d'imagin, i, com a coneixedors dels dos mercats, creiem que treballar conjuntament amb les institucions fa possible ampliar el nombre de persones que es poden plantejar ser propietaris de casa seva per primera vegada i, a més, fer-ho en condicions summament avantatjoses”.

Per part seva, Paloma Martín, consellera de Medi Ambient, Habitatge i Agricultura de la Comunitat de Madrid, ha destacat que “a l'Executiu autonòmic sabem que l'habitatge és un assumpte de màxima importància, sobretot per a les persones d'aquesta franja d'edat que són els que tenen més accés”. Per això, ha explicat, “no hem parat de cercar solucions que els permetin iniciar un projecte de vida ple d'oportunitats i llibertat”.

El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació de la Comunitat de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha volgut “agrair a les entitats financeres i felicitar-les per la seva perspicàcia i encert en l'adhesió a aquest conveni i permetre que tiri endavant”. Fernández-Lasquetty ha afegit que Madrid té un mercat immobiliari gran i actiu, que unit a l'eliminació de mesures regulatòries que ha dut a terme la Conselleria d'Habitatge, ofereix varietat i capacitat d'elecció a les persones que volen comprar o llogar el seu habitatge . En definitiva, facilitar-ne l'accés al mercat immobiliari”.

LES MILLORS CONDICIONS DE FINANÇAMENT PER A CADA HIPOTECA

Una de les principals dificultats a què se solen enfrontar els joves durant el procés de compra d'un habitatge és que, encara que tinguin una situació de solvència econòmica suficient per assumir les quotes mensuals d'una hipoteca, encara no han aconseguit acumular un estalvi suficient per cobrir la diferència entre el finançament que ofereix el banc i el cost de la vivenda. El que és habitual al mercat és que un crèdit hipotecari aporti, com a màxim, un 80% del valor de l'immoble.

Amb aquesta col·laboració, imagin podrà reforçar les condicions per oferir finançament per sobre del 80% del valor de l'immoble a joves que vulguin adquirir el primer habitatge, a través del suport de la Comunitat de Madrid, que avalarà la part del crèdit que sobrepassi aquest 80 %. El percentatge exacte s'establirà de manera particular en cada cas, en funció del perfil del client i de l'estalvi que aquest pugui aportar. Aquest aval consisteix en un dipòsit que la Comunitat de Madrid farà en un compte de CaixaBank per cada compravenda acollida al programa. A mesura que es vagi amortitzant el préstec hipotecari, la Comunitat de Madrid anirà retirant aquests fons.

Per beneficiar-se de les condicions establertes al conveni entre imagin i la Comunitat de Madrid, cal ser menor de 35 anys, residir a la Comunitat, no disposar d'un altre habitatge en propietat i acreditar que l'ús de l'immoble serà el de residència habitual. Així mateix, el preu de la casa, sense incloure-hi les despeses i els impostos de la compravenda, ha de ser d'un màxim de 390.000 euros. La sol·licitud i la gestió es realitzaran de forma íntegrament en línia, a través d'imagin. El procés estarà disponible les properes setmanes.