Seu del Banc Central Europeu a Frankfurt @ep

El Banc Central Europeu (BCE) estima que els preus de l'habitatge al conjunt de la zona de l'euro registraran un descens de fins al 9% els dos anys vinents com a conseqüència de la pujada dels tipus d'interès de les hipoteques. En un article publicat al seu 'Butlletí Econòmic', diversos economistes de la institució han explicat que en el primer trimestre del 2022 s'ha registrat un increment dels tipus d'interès de les hipoteques de 63 punts bàsics , fet que suposa l'increment més gran semestral mai registrat.

En aquest sentit, han afegit que aquesta alça tindrà efectes tant als preus dels habitatges com a la inversió immobiliària. D'acord amb una projecció lineal elaborada pels tècnics del BCE, un increment d'un punt percentual en els tipus de les hipoteques provoca un descens del 5% dels preus de l'habitatge després de dos anys, així com una caiguda del 8% de la inversió immobiliària.

No obstant això, si es té en compte una projecció no lineal per tenir en compte una sensibilitat de preus més gran per l'entorn de tipus d'interès baixos, l'impacte d'aquesta pujada d'un punt percentual es duplica. Així, els preus de l'habitatge podrien baixar un 9% en un termini de dos anys, mentre que la inversió cauria un 15%.

Tot i això, part del descens dels preus de l'habitatge podria veure's compensat per un augment de preus i inversió en habitatges més espaiosos i allunyats dels centre de les ciutats per ajustar-se a les preferències canviants de les llars després de la pandèmia.

El Banc Central Europeu va començar a apujar els tipus d'interès al juliol, en 50 punts bàsics, i al setembre els va tornar a augmentar en 75 punts bàsics. Les taxes d'interès del BCE se situen ara a l'1,25% i pujaran més els mesos vinents. D'aquesta manera, el preu dels diners s'ha situat al nivell més elevat des del 2011 , quan el BCE va iniciar un camí d'estímuls a nivell monetari que ha durat més d'una dècada i que el va portar a situar els tipus d'interès en terreny negatiu .



Així mateix, es tracta de la primera vegada en tota la història del BCE que s'emprèn una pujada tan gran del preu dels diners. L'últim cop que es va aplicar un increment similar va ser el 1999, com a part del procés de transició cap a l'adopció de l'euro.



"D'acord amb la valoració actual, durant les reunions següents el Consell de Govern espera apujar els tipus d'interès més per suavitzar la demanda i com a protecció contra el risc d'un increment persistent de les expectatives d'inflació", va alertar l'organisme.



L'autoritat monetària ha explicat que preveu continuar apujant els tipus "perquè la inflació segueix massa alta i probablement estigui per sobre de l'objectiu per un període estès".