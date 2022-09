Els deutors podran conservar el vostre habitatge / Freepik

Al setembre es va aprovar la reforma de la Llei Concursal, una norma que afecta persones físiques i jurídiques en situació de dificultats econòmiques. Aquesta reforma "persegueix assegurar la continuïtat d'empreses i negocis que són viables, però que es troben en dificultats financeres que poden amenaçar la solvència i comportar el concurs consegüent", però pel que fa a les persones físiques també hi haurà canvis importants.

Des de la seva aparició el 2015, la Llei de la Segona Oportunitat ha estat una bufada d'aire fresc per a les persones que han estat en situació d'insolvència. Amb l'arribada de la pandèmia fa un parell d'anys, es va convertir en el moment que més persones es van declarar en concurs de creditors.

Però la reforma de la llei aprovada aquest setembre porta diferents actualitzacions per adequar la nostra normativa a la Directiva Europea 2019/1023 . Aquests són els principals avantatges per als deutors amb aquesta reforma:

- Terminis màxims: a partir d'ara ja no serà obligatori l'acord extrajudicial de pagament (AEP), per això se suposa una gran millora en els terminis per aconseguir el perdó dels deutes. D'altra banda, els únics jutjats que portaran aquests casos seran els del mercantil. Amb aquesta nova Llei, els casos no superaran l'any des del preconcurs fins a l'exoneració definitiva, segons va assegurar el 25 d'agost passat al Congrés dels Diputats.

- Menys costos: la supressió de l'AEP permet que no hi hagi tants intermediaris en el cas, per la qual cosa els afectats s'estalvien els honoraris del mediador concursal o el cost de la notaria, el Registre Mercantil o la Cambra de Comerç.

- Exoneracions de deutes: amb aquesta reforma, hi ha dues modalitats d'exoneració del passiu insatisfet: d'una banda, la definitiva amb la liquidació del patrimoni , i de l'altra, l' exoneració provisional subjecta a un pla de pagaments . El concurs permet que les persones no perdin els béns sempre que satisfaci una part dels crèdits no exonerables i part dels exonerables. Aquests pagaments s'efectuaran a tres anys, excepte quan es conservi l'habitatge habitual, que es podrà allargar fins a cinc anys.

- Conservar l'habitatge: els deutors només necessitaran sol·licitar l'exoneració provisional i complir el pla de pagaments proposat per poder mantenir l'habitatge.

- Deutes tributaris o amb la Seguretat Social: la llei actual no permetia la condonació de deutes públics. Tot i això, és cert que des dels Tribunals es van anar respectant els mecanismes de segona oportunitat i es van perdonar les obligacions seguint la doctrina del Tribunal Suprem. Actualment, s'aprova l'exempció de pagament de 10.000 euros a cada administració pública, i la resta queda sotmesa a pla de pagaments.