Façana del Banc d'Espanya / @EP

El deute del conjunt de les administracions públiques va arribar al juliol als 1,486 bilions d'euros, nou màxim històric, després de créixer un 0,8% en taxa mensual, i per això encadena tres mesos consecutius a l'alça , segons les dades publicades aquest dimarts pel Banc d´Espanya.

En l'últim any, el deute públic ha crescut un 5%, amb 70.805 milions d'euros més , com a conseqüència dels menors ingressos i les despeses més grans derivades de la crisi de la pandèmia i més recentment per la guerra a Ucraïna.



L'augment del deute al juliol es deu principalment al creixement de l'endeutament de l'Estat , que ha hagut d'assumir un esforç extra de despesa a causa de l'impacte de la crisi, així com el de les corporacions locals.



Per contra, les comunitats autònomes i les administracions de la Seguretat Social van veure reduir lleugerament el seu endeutament durant el mes de juliol.



BAIXA EL DEUTE DE COMUNITATS I SEGURETAT SOCIAL



Concretament, el deute de l'Estat es va situar al juliol a 1,307 bilions d'euros , 12.929 milions més que al juny (+1%), mentre que en taxa interanual repunta un 6,8%.



Les corporacions locals també van incrementar el deute al juliol, un 1,1% respecte al mes de juny, fins a 23.100 milions d'euros , mentre que en taxa interanual l'ascens és del 2,8%.



Per la seva banda, les comunitats autònomes van reduir el deute al juliol un 0,7% respecte al mes anterior, fins a 314.321 milions d'euros, però el van elevar un 1% respecte al juliol del 2021.



Finalment, el deute de les administracions de la Seguretat Social es va mantenir estable el setè mes de l'any, fins a 99.184 milions d'euros, només un milió menys que al juny.



Tot i això, en termes interanuals, és a dir, respecte al juliol del 2021, el deute de la Seguretat Social s'ha disparat un 8%, a causa dels préstecs concedits per l'Estat per finançar el seu dèficit pressupostari.