Com cada any a l'inici del nou període de sessions de l' Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) , els mandataris mundials es reuneixen a la Seu de l'Organització a Nova York i participen en un debat general per tractar temes d'interès global.

Aquest any, un dels principals temes que ha transcendit abans de l'inici del debat –que tindrà lloc aquest 20 de setembre– és la necessitat de crear un nou impost global per poder finançar els danys causats pel clima , davant la impossibilitat que tenen alguns dels Estats més vulnerables per fer front a les conseqüències del canvi climàtic, mentre que són els que menys contribueixen a l'avenç d'aquest fenomen.

Així, les economies menys desenvolupades estan forjant un front comú per exigir a les economies més riques finançament urgent , cosa que es podria traduir en nous impostos sobre els combustibles fòssils o els vols. Segons els documents filtrats a The Guardian , és una exigència que es fa per cobrir les pèrdues irrecuperables que estan patint a causa de la crisi climàtica.

COM RECAPTAR AQUESTS IMPOSTOS

Aquest grup de països que ha presentat els documents -l'esmentat diari britànic no cita quins són- ha presentat alternatives per recaptar fons dels països rics a través dels bancs de desenvolupament del món, com el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional i el sector privat.

Tot i això, sembla poc probable que les nacions riques acceptin aquest plantejament i acabin finançant les pèrdues dels més vulnerables. El context econòmic, amb una crisi galopant que està provocant l'augment del preu dels aliments, els combustibles fòssils i, en general, el cost de vida, posen en perill la demanda dels països més vulnerables. Els països rics entenen la seva responsabilitat en la crisi climàtica, i es mostren disposats a buscar una solució, però mai no acaben arribant a un acord sobre com fer-ho. A la cimera climàtica de l'ONU Cop26 a Glasgow, es va acordar que hi hauria d'haver un pressupost dedicat pèrdues i danys, però no van acordar com finançar-lo, ni tan sols qui ho hauria de pagar.

NO HI HA TORNADA ENRERE

La crisi climàtica és un fet i els danys als països pobres - i no tan pobres- augmentaran mentre segueixin pujant les temperatures. El país caribeny Antigua i Barbuda ha advertit a l'ONU que l'augment de les temperatures del mar i de l'aire al Carib podria crear una supertempesta d'aquí a uns anys que causaria danys per valor de 9.000 milions d'euros només a la nació insular, sis vegades el seu PIB anual.

"El cas d´Antigua i Barbuda subratlla la necessitat d´una acció climàtica ambiciosa que abordi les fases d´adaptació i pèrdua i dany. Per als països del Carib que menys han contribuït al canvi climàtic però que ja estan lluitant amb els impactes actuals, és fonamental que l'escalfament global es limiti a 1,5 ºC, que els fons per a l'adaptació augmentin significativament i siguin més accessibles, i que hi hagi inici i suport addicionals disponibles per abordar pèrdues i danys", afirma Adelle Thomas, directora del centre d'adaptació al canvi climàtic de la Universitat de les Bahames

Walton Webson, ambaixador d'Antigua i Barbuda davant de l'ONU i president de l'Aliança dels Estats Insulars Petits, assegura: “[Nosaltres] mereixem viure sense el temor imminent del deute i la destrucció. Les nostres illes estan suportant la càrrega més feixuga d'una crisi que no causem , i l'establiment urgent d'un fons dedicat a la resposta a pèrdues i danys és clau per a una recuperació sostenible. Estem experimentant impactes climàtics que es tornen cada cop més extrems amb cada any que passa”.