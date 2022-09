Els premiats amb les medalles. Foto: Cambra de Comerç

El Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona va reunir més 150 assistents per celebrar, el passat 20 de setembre, el 50è aniversari d’una trajectòria que situa Barcelona i Catalunya com a referents internacionals del sector carni a La Llotja de Mar.



L’acte va comptar amb la presència del president del Mercat Carni de Barcelona, Josep Barbany, el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, el vicepresident primer de la Cambra de Comerç de Barcelona, Toni Fitó, i la regidora de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta de Mercabarna, Montse Ballarín.



Durant l’acte es va fer un lliurament de cinc medalles honorífiques a diverses entitats i professionals per la seva col·laboració i implicació amb el creixement de la institució al territori:



• Cambra de Comerç de Barcelona: per haver estat el bressol del Mercat Carni durant el seu recorregut i expansió, oferint-los un espai dins la Llotja de Mar.



• Miquel Callís: com a reconeixement pel seu paper en la transformació del Mercat Carni-Ramader de Barcelona en el Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona.



• Toni Viñals (a títol pòstum): pel seu paper capdavanter en el sector boví català amb l’empresa càrnica Viñals Soler.



• Miquel Tura: com a reconeixement a la trajectòria per ser el president de la taula de boví durant gairebé 20 anys fins l’any 2020.



• Josep Barbany: una medalla sorpresa per a l'actual president del Mercat Carni de Barcelona, responsable de vetllar per la prosperitat dels sectors que promou la institució.



A banda, en el marc de la celebració, es va posar en valor la influència del Mercat Carni de Barcelona al món i es reafirmar la transcendència de les decisions que s'hi prenen sobre les tendències càrniques al conjunt de l’Estat.

Les autoritats, abans de la gala. Foto: Cambra de Comerç

La jornada també va servir per ressaltar el bon comportament d’aquest mercat, el qual treballa amb la mirada posada en l’exterior, i experimenta any rere any un creixement ascendent pel que fa les exportacions. En aquest sentit, és un dels grans subministradors a la UE i té una forta influència en els països asiàtics, com la Xina o el Japó, on és un dels principals exportadors d'aquests aliments.



Actualment, les produccions càrnies són el quart sector industrial de Catalunya amb una xifra de negocis de 8.400 milions d'euros, registren unes 685 empreses actives i ofereixen una ocupació directa a més de 33.000 treballadors. Segons l’últim informe de PRODECA, les exportacions catalanes de carn i embotits van representar un 35,69% del total de la producció amb un impacte de 4.596 milions d’euros.

EL PAPER DEL MERCAT EN L'ECONOMIA

El Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona, que reuneix a 178 socis, té com a objectiu principal reunir un cop a la setmana als comerciants, industrials, agents comercials i altres operadors relacionats amb els sectors carni, ramader i avícola, per afavorir les operacions mercantils de contractació en règim de lliure concurrència d’oferta i de demanda.



Alhora que se celebra la sessió del Mercat, també es reuneixen les comissions de preus, del sector boví i porcí, per xifrar les cotitzacions registrades als corresponents sectors en el mercat i confeccionar un full de preus orientatius, els qual es difonen a Catalunya i la resta de l’Estat i també a països com França, Alemanya, Holanda, Itàlia i Portugal.



Les sessions del Mercat tenen lloc al Saló dels Cònsols de La Llotja de Mar cada dimarts de 17 a 20 hores.

L'ANIVERSARI, A LA LLOTJA

La celebració dels 50 anys del Mercat Carni de Barcelona es va fer a La Llotja de Mar, seu corporativa de la Cambra de Comerç de Barcelona i referent econòmic del territori des de fa més de set segles. De fet, la Cambra de Barcelona va ser la propulsora d’aquest organisme amb l’aprovació el 1978 dels primers Estatuts del Mercat Carni-Ramader de Barcelona. A banda, la vinculació amb La Llotja de Mar és històrica, ja que els antecedents de l’actual Mercat Carni es remunten al segle XIX, quan s’instal·là el Mercat del Porc a Pla de Palau.