El president de la Reserva Federal, Jerome Powell. Foto: FED



El Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les sigles en anglès) de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha decidit aprovar per unanimitat una tercera pujada consecutiva dels tipus d'interès del país de 75 punts bàsics, fins a situar-los en un rang objectiu d'entre el 3% i el 3,25%, segons va informar dimecres 21 de setembre. Això suposa el preu més gran dels diners registrats pel país des del gener del 2008, pocs mesos abans que es desencadenés la crisi d'aquell any amb les fallides de Bear Sterns i Lehman Brothers.



"La guerra i els seus successos relacionats estan causant una pressió més gran a l'alça en la inflació i està afectant l'activitat econòmica global. El Comitè està molt atent als riscos d'inflació", ha subratllat el FOMC.

L'autoritat monetària nord-americana ha tornat a pronosticar que serà "apropiat" emprendre noves pujades dels tipus d'interès en properes reunions.

D'altra banda, els plans de reducció del balanç s'han mantingut sense canvis. Entre el juny i l'agost, la reducció va ser a raó de 47.500 milions de dòlars mensuals, mentre que des d'aquest mes s'ha elevat a 60.000 milions.