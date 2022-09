Piqué, en un acte de l´Associació Espanyola de Directius (AED). Foto: Europa Press

L' exministre Josep Piqué ha alertat que un mal repartiment de l'augment de costos provocaria una espiral inflacionista, que ha apuntat com el principal "risc" actual . Ho ha dit aquest divendres 23 de setembre en un acte de l'Associació Espanyola de Directius (AED) en què ha defensat un pacte de rendes que permeti distribuir aquests costos i evitar un procés inflacionari "que ja s'està produint" .

Piqué ha explicat que l'economia s'ha d'acostumar a "un entorn de primeres matèries cares" i que s'hauran de modificar els processos de producció i, per aconseguir-ho, ha demanat que s'assoleixin "consensos bàsics" que donin un entorn d'estabilitat i confiança per que els agents econòmics puguin, en les paraules, conèixer quines són les regles del joc.

A més, ha explicat que, després de la crisi financera iniciada el 2008 i la pandèmia, els bancs centrals "van inundar de liquiditat el planeta" i van finançar l'increment de despesa pública, cosa que, al seu parer, cal revertir i els recents augments del planeta tipus dinterès estan fent.

GUERRA D'UCRANIA



Piqué ha augurat que el conflicte armat a Ucraïna serà "llarg", ja que cap de les dues parts vol negociar actualment. A més, ha dit que les dues parts tenen objectius contraposats i que els dos combatents "pensen que un alto el foc els impediria" assolir-los.

"Estem davant d'un conflicte llarg que només pot acabar amb una pau real i veritable, que és tornar al respecte al dret internacional", ha afegit, ja que, segons les seves paraules, una pau basada en l'ús de la força és inestable per definició .

Piqué ha assegurat que les grans tendències geopolítiques no han variat per la pandèmia o la guerra d'Ucraïna i ha avisat que Europa ha d'aprofundir el projecte polític d'integració per poder tenir pes, encara que com a “actor de repartiment”, al món.