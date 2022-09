Tvitec contractarà 125 persones abans de final d'any a La Sentiu de Sió (Lleida) i Granollers | @ep

El delegat de la Generalitat a Lleida, Bernat Solé, ha anunciat aquest divendres que l'empresa lleonesa especialitzada en vidre corbat Tvitec , que va adquirir Cricursa , ha rebut una subvenció de la Conselleria d'Empresa i Treball d'1,5 milions d'euros, i donarà feina abans de final d'any a 125 treballadors a La Sentiu de Sió i Granollers.

La Delegació de la Generalitat a Lleida ha assegurat, en un comunicat, que l'empresa "ha confirmat la seva voluntat d'impulsar l'activitat a la planta de Cricursa ", situada a la Sentiu de Sió en una reunió de la taula per a l'ocupació i la reindustrialització de la Noguera, convocada per Solé a Balaguer .

Segons la Delegació , l'empresa ha explicat que "en aquests moments hi ha una plantilla de 61 treballadors amb la previsió que a finals d'any s'incorpori la resta de personal subrogat fins a un total de 125".

"Ens hem trobat molt còmodes amb les relacions amb la Generalitat , una administració àgil i que ens va donar suport total en aquest projecte industrial", ha explicat el director comercial de la firma lleonesa, Alberto Fernández, segons la Delgació del Govern.

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que no ha participat a la reunió, ha destacat l'esforç compartit per garantir la continuïtat industrial de Cricursa : “Necessitem més indústria, i això significa captar nous projectes, però també treballar pel manteniment i consolidació dels que ja existeixen i generen llocs de treball de qualitat”, ha afirmat.

Segons la Delegació del Govern a Lleida, Torrent ha mostrat la seva satisfacció per la preservació d'un projecte estratègic" per a la Noguera , i ha dit que "el Govern s'ha compromès des del primer moment a garantir el seu futur, i aquest compromís continua sent ferma".