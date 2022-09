Més de 10.000 treballadors entraran a ERTE al sector de la Indústria | @ep

La pujada dels costos i la producció està fent estralls al sector de la indústria. De fet, 10.000 treballadors es veuran afectats i entraran, de nou, als expedients de regulació temporal d'ocupació, més coneguts com a ERTE tal com explica VozPopuli . ArcelorMittal, Finsa , Nervacero, Norma Doors o Grespania són algunes de les que han arrencat les negociacions per aprovar aquesta mesura en les properes setmanes.

Aquest dijous l'empresa ArcelorMittal va proposar als sindicats complementar l'aportació de l' Estat fins al 75% del salari brut i un percentatge genèric d'afectació global per a tots els centres del 40% .

L'organització gallega Finsa va celebrar una reunió aquesta setmana amb els sindicats per negociar un ERTE per a 1.500 treballadors fins al març del 2023, però es va tancar sense acord i les dues parts han acordat prorrogar el període de negociació de l'ERTE, que finalitzava aquest divendres.

Per la seva banda, l'acería basca Nervacero , propietat de la rescatada Celsa, pretén activar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació les bases del qual ja van ser acordades amb la plantilla a l'abril i que podria arribar a 334 empleats a partir d'octubre.

La fabricant de portes Norma Doors va iniciar les negociacions amb els representants dels seus treballadors per engegar un ERTE per causes organitzatives i productives a partir del mes d'octubre. La mesura d'aquesta empresa de Castella i Lleó afectaria potencialment els seus 190 treballadors i es podria estendre fins a l'abril del 2023.

La productora de ceràmica valenciana Grespania acaba d'acordar les bases d'un ERTE amb els seus 92 treballadors que entraria en vigor aquest mes de setembre i s'estendrà fins al mateix mes del 2023. El motiu de la multinacional taulellera amb seu a Castelló és l'augment de els costos de producció.