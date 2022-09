La CNMC proposa desregular el mercat de terminació mòbil | @ep

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert aquest dilluns una consulta pública en què proposa desregular el mercat de la terminació mòbil, perquè considera que es troba en un entorn de competència efectiva.

Aquest mercat és de naturalesa majorista i regula els preus que uns operadors es paguen als altres perquè puguin completar les trucades telefòniques que gestionen i que tenen com a destinació un abonat connectat a la xarxa de l'operador mòbil.

El regulador considera que l'aprovació del reglament de l' Eurotarifa garanteix la competència al sector, ja que marca un preu màxim a tota la Unió Europea que s'aplica des del juny del 2021. No obstant això, si ho desregularem, la CNMC es reserva la opció d'intervenir de manera immediata en cas de percebre pràctiques anticompetitives, segons un comunicat.

L'entitat s'ha fet un termini de sis mesos per culminar la desregulació, amb la consulta pública com a primer pas. Aquesta arribarà al final el proper 26 d'octubre.

La reducció progressiva dels preus majoristes regulats de terminació mòbil va anar permetent la reducció de preus a l'usuari final i les tarifes planes. Actualment, el preu màxim de terminació és de 0,55 cèntims d'euro per minut per al 2022, 0,40 per al 2023 i 0,20 per al 2024.