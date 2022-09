El mercat de joguines creix un 7% a Espanya fins a l'agost enfilat per la inflació | @ep

El mercat espanyol de joguines va facturar 352 milions d'euros els vuit primers mesos de l'any, cosa que representa un augment proper al 7% respecte al mateix període de l'any passat, segons l'empresa de recerca de mercats The NPD Group , que ha atribuït aquest increment, en gran part, a l'alça dels preus a l'actual context inflacionari, atès que, en nombre d'unitats, les vendes es van mantenir planes (+0,4%).

"Com passa en altres sectors de consum, la inflació està en aquests moments marcant el pas al sector de la joguina, amb una pujada del preu mitjà de venda del 6,5% entre gener i agost", ha destacat el director de NPD a Espanya, Fernando Pérez.

Així, la joguina llicenciada, lligada a pel·lícules, sèries o videojocs, va mantenir el fort ritme de creixement i va aconseguir una penetració del 30% al tancament d'agost, després d'elevar les vendes més d'un 17% respecte a l'any passat, davant del 3% de la joguina sense llicència oficial.

En aquest escenari, tot i que pràcticament totes les grans categories de joguines van mostrar un comportament positiu durant els primers vuit mesos de l'any, el principal motor del mercat van ser les figures d'acció (+8% en valor), on destaquen propietats com Funko Pop! , Pokémon, Jurassic Park/World o Univers Marvel.

Alhora, els articles col·leccionables van impulsar aquesta i altres categories: aquest tipus de productes va retrocedir durant la pandèmia de Covid-19 per la caiguda de les compres d'impuls, el tancament de les escoles i les restriccions de trobades socials, però aquest any torna a recuperar el to, amb un avenç del 17% fins a l'agost i una quota del 14% sobre les vendes totals de joguines.

Segons la firma, la innovació també té un paper important al sector de la joguina aquesta primera part de l'any, amb un increment de les vendes de novetats proper al 20%, que eleven el pes del producte nou fins al 16,6% del mercat total, gairebé cinc punts més que el 2020, cosa que reflecteix el compromís de la indústria espanyola en aquest àmbit.

D'altra banda, el darrer informe del panell Toys Consumer 360 de NPD , del primer semestre del 2022, reflecteix la tornada a la normalitat de les famílies espanyoles.

En concret, la celebració d'aniversari és una de les ocasions de compra que més creix (+14%), juntament amb les vinculades al començament de les vacances i la tornada a l'escola (+17%).

Així, una cinquena part de les vendes de joguines es produeixen amb motiu de festes d'aniversari, esdeveniments que tiren a més de les compres dels avis i altres familiars.

De fet, en funció del perfil del comprador, els avis són els que augmenten més l'adquisició de joguines (+18%), seguits dels pares i altres membres de la família, tots dos amb un increment del 6%.